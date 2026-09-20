Раис Татарстана поздравил работников леса с профессиональным праздником

В свой официальный канале в МАКС Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов направил поздравление работникам и ветеранам лесной промышленности.

«Поздравляю с Днем работников леса и лесной промышленности! Лес – это живое наследие, которое мы передаем следующим поколениям. Спасибо за труд и верность своему призванию, уважаемые работники и ветераны отрасли! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», – написал руководитель республики.

Видео: официальный канал Рустама Минниханова в МАКС

Минниханов отметил, что благодаря работе сотрудникам этой отрасли обновляются леса, увеличиваются лесные ресурсы и сохраняется экологическое равновесие. Он пожелал им здоровья и успехов в благородном труде, а также еще раз поздравил с профессиональным праздником.