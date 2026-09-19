Свадебные наряды и апельсины от Чебурашки: второй день выборов в Татарстане

19 сентября в Татарстане продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы – участки открылись второй день подряд. Как проходит голосование в Казани и районах республики, кто уже успел проголосовать и какие истории происходят на избирательных участках – в обзоре «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов призвал татарстанцев прийти на выборы

Сегодня в Татарстане начался второй день трехдневных выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. В республике открылись 2 742 избирательных участка, которые работают с 8:00 до 20:00. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября включительно.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ назвал приоритетными задачами обеспечение безопасности и легитимности голосования. Он также призвал избирателей прийти на участки и проголосовать.

По данным ГАС «Выборы», на 20:00 18 сентября в Татарстане проголосовали 36,8% от общего числа избирателей, сообщил ЦИК РТ.

Первый автомобиль уже разыграли, еще два ждут своих победителей

Продолжается фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Вчера 11 участников выиграли iPhone 17, а автомобиль Sollers ST8 достался Гульфие Абдулловой из села Пестрецы.

«Меня зовут Гульфия, и я выиграла автомобиль. До сих пор руки-ноги дрожат, сердце колотится. Своему выигрышу я пока до конца не верю, потому что это такая редкая удача, о которой можно только мечтать», – сказала она.

Сегодня разыграют еще 11 смартфонов и второй из трех автомобилей Sollers ST8. Сегодня обладателями гаджетов уже стали Екатерина Брицова из Набережных Челнов и Виталий Курильченко из Казани.

В фотоконкурсе также выбрали девять семей, претендующих на специальный приз в номинации «Самая креативная семья». Победителя определят голосованием – ему достанется увлажнитель воздуха Electrolux.

Имена победителей публикуют в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Смартфоны iPhone 17 разыгрывают каждый час, а вечером определят обладателя автомобиля Sollers ST8.

Для участия нужно сделать фото с семьей, друзьями или коллегами на фоне избирательного участка (снаружи) со специальным браслетом, выданным проголосовавшим, и разместить снимок на открытой странице во «ВКонтакте» с двумя хештегами: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. На фото должны быть видны вход на участок и хотя бы один браслет, а также не менее двух человек, один из которых – совершеннолетний. Участвовать могут жители Татарстана.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Андрей Кондратьев проголосовал на участке в казанской гимназии №75

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сегодня проголосовал на избирательном участке №146 в гимназии №75 Казани. Он пообщался с членами участковой комиссии и ознакомился с организацией голосования.

«Выборы для меня – это всегда особенное, личное и важное событие. Я за свою совершеннолетнюю жизнь не пропустил ни одних выборов, и это для меня дело чести – прийти на свой родной избирательный участок и проголосовать», – сказал Кондратьев.

Скриншот видео из соцсетей

Чебурашка пришел угощать избирателей апельсинами

Аниматор в костюме Чебурашки пришел на избирательный участок в Казани и угостил посетителей апельсинами – фруктами, которые неразрывно связаны с образом героя: именно в ящике с апельсинами Чебурашка впервые появляется в истории Эдуарда Успенского. Видео появилось в соцсетях.

Чебурашка – один из самых любимых героев отечественной анимации, который вновь стал особенно популярен после выхода новых фильмов о персонаже.

Фото: канал ЦИК РТ в «Максе»

На избирательных участках Татарстана заметили молодоженов

ЦИК Татарстана опубликовал в своем канале в «Максе» фотографии молодоженов, которые пришли на избирательные участки в свадебных нарядах, чтобы проголосовать.

Среди них: Александр и Екатерина Левагины, Айнур Галимуллин и Динара Набиева, Марат Гафиятов и Ильгиза Шайхутдинова, Александр Муравьев и Гульнара Каримова, Андрей и Анжелика Сурнины.

«Пусть этот день станет добрым началом вашей семейной истории! Желаем вам любви, которая с годами станет только крепче, взаимного уважения, семейного тепла и большого счастья. Пусть рядом всегда будет человек, с которым хочется разделить и радость, и мечты, и каждый новый день!» – пожелал ЦИК республики этим парам.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Участники СВО приходят на выборы с семьей

Депутат Казанской городской Думы, участник СВО Альфред Валиев вместе с супругой Татьяной утром проголосовал на избирательном участке в школе №144 Приволжского района Казани. По словам Валиева, семья традиционно ходит на выборы вместе и обычно берет с собой внуков.

«Участвовать в выборах очень важно, ведь они проходят во время СВО. Нельзя оставаться в стороне», – сказал Валиев после голосования.

В 60 лет Валиев отправился добровольцем в зону СВО. В 2023 году он впервые подписал контракт и стал заместителем командира диверсионно-разведывательного батальона «Енисей». Дважды он служил по полгода, а в ближайшее время планирует вновь отправиться в зону СВО – на год по контракту.

Фото: © предоставлено Индирой Сайфуллиной, «Бавлы-информ»

В Бавлах вместе с семьей проголосовал ветеран СВО Ильвир Карипов. Он пришел на выборы с супругой Гульназ и тремя дочерьми.

«Я участвую в выборах, потому что люблю свою страну, люблю свой город, район. Это наше будущее, поэтому я не могу оставаться в стороне», – сказал Карипов.

Карипов был мобилизован в 2022 году. Во время службы он был пулеметчиком и командиром взвода, получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в Донецке и около года проходил реабилитацию в госпиталях. Сейчас он продолжает работать в нефтяной отрасли, помогает фронту и участвует в патриотических мероприятиях.

Скриншот видео в канале Нижнекамска в «Максе»

91-летний первостроитель Нижнекамска впервые проголосовал на дому

Первостроитель и почетный гражданин Нижнекамска Иван Коршин вместе с супругой Анной проголосовали на дому. Об этом сообщили в Нижнекамске. Супруги рассказали, что всегда принимали участие в выборах, однако в этот раз впервые воспользовались возможностью проголосовать дома. Ивану Коршину 91 год, его супруге – 90 лет.

Около 60 лет назад Иван Коршин приехал в Нижнекамск, который тогда только начинал строиться. С тех пор его жизнь неразрывно связана с городом.