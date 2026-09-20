Марат Нуриев об участии выборах: Надо обязательно сходить и проголосовать

фото: официальный портал "Единой России"

Депутат ГД Марат Нуриев во второй половине дня побывал в ситуационном центре ЕДГ-2026, открытом на базе Татарстанского регионального отделения партии. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

Парламентарий пообщался с волонтерами и отметил значимость их работы.

«Я думаю, такой центр очень нужен, республика у нас большая, поэтому большое количество наших партийцев участвуют в наблюдении за выборами. Наши наблюдатели находятся на всех избирательных участках», – отметил депутат.

Работа центра организована в дни выборов. Его сотрудники наладили наблюдение за ходом голосования, а также передачу сведений о ходе и результатах голосования в Федеральный ситуационный центр. В состав регионального центра вошли специалисты регионального исполкома «Единой России», представители местных отделений партии и другие эксперты. Среди задач центра – сбор данных об открытии и закрытии УИК, явке и результатах голосования по каждому участку, выявление нарушений законодательства о выборах в дни голосования и их пресечение, а также мониторинг информационного пространства. В ситуационном центре «Единой России» в Татарстане действует горячая линия. Вопросы о ходе голосования принимают по телефону 8 (843) 238-60-40.

Марат Нуриев рассказал о своем участии в наблюдении за ходом голосования.

«Я с первого дня и участвую, и слежу за ходом выборов. Первым делом проголосовал вместе с супругой, после как кандидат и как действующий депутат прошелся по избирательным участкам», – рассказал народный избранник, отметив высокую явку в первый день голосования. Такую активность Марат Нуриев связал с объединением общества вокруг Президента России и героев спецоперации.

«Мы сейчас живем в непростое время, и люди понимают, что надо в этом случае объединяться, и эти проблемы можно решать сообща», – акцентировал внимание депутат Госдумы, отметив отсутствие каких-либо нарушений.

Марат Нуриев обратился к татарстанцам, которые еще не успели сделать свой выбор.

«Я бы хотел обратиться к этим людям. Обязательно надо сходить на выборы, и отдать свой голос, потому что это решает наше будущее на ближайшую пятилетку. Впереди много работы на благо наших людей, наших избирателей. Это и народная программа и государственные проекты. Поэтому надо обязательно сходить и проголосовать, отдать свой голос», – заключил Марат Нуриев.

В организованной явке татарстанцев на выборы не сомневается руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин. Он напомнил о сильных традициях голосования в Татарстане, а также отметил высокую активность кандидатов от партии в рамках избирательной кампании.

«С целью познакомить все население республики с кандидатами в Государственную Думу, выдвигаемыми от нашей партии, мы в течение последних трех месяцев проводили активную избирательную кампанию, старались дойти до каждого населенного пункта, республики, до каждого трудового коллектива. Наиболее большое количество встреч проводилось именно в трудовых коллективах, в том числе с вручением сертификатов, в рамках электронной доски почета, которая была ведена в этом году, по решению Раиса республики», – напомнил Марат Самигуллин.

Говоря о работе регионального ситуационного центра «Единой России» в Татарстане, спикер отметил работу его сотрудников по общему контролю за ходом голосования на всех 2 742 избирательных участках и передачу данных о явке с нарастающим итогом в федеральный ситуационный центр.

Марат Самигуллин напомнил, что в целом от партии и кандидатов-одномандатников от «Единой России» за ходом выборов следят 4 тысячи наблюдателей.

«Информацию непосредственно с избирательных участков мы получаем именно с помощью наших наблюдателей. На данный момент каких-то серьезных нарушений, по нашим данным, не обнаружено. Было зафиксировано одно незначительное нарушение на 135-м участке, которое в оперативном порядке было устранено», – сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России».