Депутаты Казгордумы отдали свои голоса на выборах в Госдуму РФ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России. Отдали свои голоса и депутаты Казанской городской Думы, сообщает пресс-служба Татарского регионального отделения «Единой России».

Секретарь Казгордумы Альбина Рафикова в первые дни голосования посетила свой избирательный участок. Марсель Шарапов пришел голосовать вместе со своей семьей. Гульнара Галиахметова проголосовала вместе со своим подопечными, которые в этом году впервые приняли участие в выборах в качестве избирателя.

«Я сам с детства ходил на выборы вместе со своей семьей. Когда я был ребенком, родители всегда брали меня с собой на избирательный участок, и со временем это стало для меня настоящей семейной традицией. Сейчас я продолжаю ее уже со своей семьей. Считаю важным сохранять такой подход и передавать его из поколения в поколение, чтобы дети с ранних лет видели пример ответственного отношения родителей к участию в жизни страны», – поделился своей точкой зрения Марсель Шарапов.

«У нас была очень большая подготовительная работа: мы проводили пикеты, фестивали, форумы – всё для того, чтобы сегодня была большая активность на участках. На участках сейчас – высокая активность, приходят люди всех возрастов, в том числе – и впервые голосующие. Важно, что процесс организован таким образом, чтобы граждане могли спокойно прийти на свои участки и принять участие в голосовании», – заметила в свою очередь депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова.

На протяжении трех дней в столице Татарстана была организована насыщенная общественная и культурная программа. Жители могли пройти вакцинацию от гриппа, посетить выездные ярмарки с продукцией татарстанских производителей, благотворительную площадку «Добрая Казань» с изделиями инклюзивных мастерских, а также различные культурные мероприятия. У Центра семьи «Казан» 18 сентября прошел молодежный фестиваль «Время молодых», а 20 сентября программа продолжится большим городским праздником «Время быть вместе».

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. Аналогичным образом обстоят дела и в отдельно взятом Приволжском федеральном округе. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводились дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. В целом по России голосование завершится в 21.00.