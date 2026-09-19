Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

В дни голосования в Татарстане проводится фотоконкурс «Всей семьей на выборы». Призы – iPhone и автомобили. Как принять участие в розыгрыше и какие требования нужно выполнить – в материале «Татар-информа».





Чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно опубликовать фото с двумя хештегами конкурса в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Татарстан Алга» во «ВКонтакте» vk.ru/tatarstanalga

Как участвовать?

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит во «ВКонтакте» с 18 по 20 сентября. Чтобы стать участником, нужно опубликовать фотографию с двумя хештегами – #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» ведущий конкурса Артур Кортес.

Артур Кортес: «Главное, чтобы в кадре было не менее двух человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главное условие – в кадре должно быть не менее двух человек. Как минимум у одного участника должен быть виден браслет проголосовавшего, а хотя бы один человек должен быть совершеннолетним. Также на фото должен присутствовать плакат, надпись или баннер избирательного участка.

«Сфотографироваться можно с коллегами, с семьей, с друзьями. Главное, чтобы в кадре был не только один человек, а не менее двух», – пояснил ведущий конкурса Артур Кортес.

Он также отметил, что чем раньше сделана публикация, тем выше шанс на победу.

Каждый час ведущий выходит в прямой эфир в группе «Татарстан Алга» и разыгрывает iPhone, а в 20:15 запускается финальная трансляция – розыгрыш автомобиля Скриншот трансляции в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте»

Как выигрывают призы?

Каждый час ведущий выходит в прямой эфир в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте» и разыгрывает iPhone. Механика такая: участники выкладывают фотографии, техническая группа модераторов заносит их в базу и присваивает порядковый номер. Затем в прямом эфире запускается рандомайзер, который выбирает победителя. Если участник прошел модерацию и выполнил все условия, его объявляют победителем.

Трансляции идут с 9:00 до 19:10, затем в 20:15 запускается финальная – розыгрыш автомобиля.

Число участников растет с каждым часом. На 10 утра сегодня участниками стали 35,7 тыс. человек.

В первый день выборов автомобиль выиграла семья Гульфии Абдуловой Фото: группа «Татарстан Алга» во «ВКонтакте»

«Эмоции зашкаливают»

18 сентября автомобиль выиграла Гульфия Абдулова. На ее фотографии – она, муж и двое детей у дверей избирательного участка.

«Такой большой конкурс, и в этом конкурсе мы выиграли. Эмоции зашкаливают, реально не верится», – поделилась победительница.

Семья смотрела трансляцию по ТНВ во время матча «Ак Барс» – «Сочи». Как раз закончился первый период и начался розыгрыш. Сначала разыгрывали iPhone, и Гульфие до конца не верилось, что у нее получится победить. Муж предложил посмотреть, хотя супруга хотела переключить канал. Вдруг начался розыгрыш, и на экране появилась их совместная фотография.

Гульфие до конца не верилось, что она победит Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы обрадовались», – вспоминает Гульфия.

У нее двое детей: младшей дочери 1 год и 9 месяцев, старшей – 8 лет, она второклассница.

Артур Кортес отметил, что ему особенно приятно, когда победители узнают о победе в прямом эфире, а не от друзей или из соцсетей. «Я считаю, это потрясающе», – сказал он.