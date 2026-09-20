Супруги из Алексеевского района рассказали, как решились завести четверых детей

Скриншот трансляции ТНВ

В эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» многодетная семья Закировых из Алексеевского района РТ рассказала о своих семейных традициях и о том, как решились родить четверых детей.

В январе 2024 года в Казань доставили капсулу с огнем семейного очага, который зажгли в Муроме у мощей святых князя Петра и княгини Февронии. Капсула побывала на выставке «Россия» в Москве, откуда прибыла в столицу РТ и в течение года побывала в каждом районе республики. Передавали символ семейного очага из рук в руки лучшие семьи. Одной из них и была семья Закировых из Алексеевского района

«Среди наших семейных традиций – религиозные праздники. Например, Курбан-байрам. Мы каждый год стараемся делать жертвоприношение, собирать самых родных людей, угощать их. Хочу рассказать о другой нашей традиции. С наступлением первых теплых дней, когда вся семья в сборе, мы готовим ужин на открытом воздухе, на костре. За ужином общаемся, обсуждаем, как у кого прошел день», – рассказал глава семьи, Марат Закиров.

Закировы – многодетная семья. У Марата и его супруги Гульшат четверо детей – сыновья Азамат, Арслан, Аскар и дочь Ассель.

«Как мы решились на четверых детей? Говорят, если у семьи первый ребенок идеальный, то у них будет много детей. А наш старший сын – очень хороший», – улыбнулась Гульшат Закирова.

Закировы рассказали, что всей семьей уже сходили на избирательный участок. Также они участвуют в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы».