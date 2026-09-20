Лапин: Порядок на выборах показал всему миру сплоченность нашего народа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Порядок и организация граждан на выборах показали всему миру сплоченность и высокие нравственные ценности российского народа. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Герой России, кандидат в депутаты от «Единой России» Александр Лапин.

«Выборы депутатов Госдумы прошли на высоком организационном уровне. Весь наш народ объединился, сплотился, как единая братская семья. Порядок на выборах показал всему миру сплоченность, высокую нравственность, духовные качества, которые характеризуют весь наш многонациональный народ», – выразил уверенность кандидат.

Граждане России достойны самого глубокого уважения, добавил Лапин.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.