Депутаты Госсовета РТ принимают участие в голосовании на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Депутаты Госсовета РТ принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов проголосовал на участке №1809 в школе №13 Лениногорска.

«Ответственное отношение к выборам – это уважение к своему настоящему и забота о завтрашнем дне», – отметил Хусаинов.

Депутат Госсовета РТ Алсу Надршина приняла участие в голосовании в первый день.

«Мой рабочий день начался с избирательного участка. Напоминаю, что в этом году можно голосовать три дня, 18, 19 и 20 сентября, что особенно удобно для людей, работающих по графику, и садоводов-любителей», – подчеркнула Надршина.

Также проголосовал депутат Госсовета РТ Александр Лившиц на участке в Верхнеуслонском районе.

Депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов принял участие в голосовании утром.

«Сегодня с самого утра принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ. Процесс простой, понятный и очень важный. На участках много людей, и это радует. Не оставайтесь в стороне, ведь решение, принятое сегодня, касается каждого из нас», – отметил Нурмухаметов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит 18, 19 и 20 сентября. В Татарстане также проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и депутатов представительных органов муниципальных образований.

В республике работают 65 территориальных и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. Всего зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей.