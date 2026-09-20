В Верхнеуслонском районе на выборы пришли представители разных поколений

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

В Верхнеуслонском районе в дни голосования на избирательные участки приходят жители разных поколений — от молодых избирателей до 92-летних ветеранов. Голосование проходит с 18 по 20 сентября на 33 участках, где зарегистрированы более 15 тыс. избирателей.

Одной из самых возрастных участниц голосования стала 92-летняя Надежда Долгих из села Набережные Моркваши. Труженица тыла в очередной раз пришла на избирательный участок.

Всю жизнь женщина проработала с лошадьми. Несмотря на возраст, она продолжает принимать участие в жизни родного села.

«Пока ноги ходят, буду голосовать», — улыбаясь, сказала Надежда Долгих.

По ее словам, участие в выборах — это возможность повлиять на будущее страны ради детей и внуков.

Избирательные участки в Верхнеуслонском районе работают с 8:00 до 20:00. Жители района выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва, а также участвуют в дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Татарстана и представительных органов местного самоуправления.

Ранее на выборах проголосовал глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин. Он призвал земляков принять участие в голосовании.

По данным на 20:00 19 сентября, явка избирателей в районе составила 58,92%.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого