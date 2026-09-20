После обработки 13,88% протоколов на выборах в ГД лидирует «ЕР» с 57,54% голосов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После обработки 13,88% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва лидирует партия «Единая Россия» с 57,54% голосов. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Еще четыре партии, по предварительным данным, преодолевают 5-процентный барьер. Это КПРФ с 13% голосов, ЛДПР с 9%. «Новые люди» с 7% и «Справедливая Россия» с 5,16%.

Согласно данным ЦИК РФ, явка на выборах в Госдуму составила 56,66%. Последние избирательные участки на территории страны закрылись в 21.00. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что явка в республике оказалась выше, чем по РФ в целом.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00.