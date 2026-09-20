VR-профессии и огромное «Лего»: как проходит фестиваль «Время быть вместе»

У Центра семьи «Казан» проходит фестиваль «Время быть вместе». Корреспондент «Татар-информа» прошелся по площадке и попробовал все активности, которые предлагают посетителям. Какие элементы виртуальной реальности есть на площадке и чем там можно занять детей – в репортаже.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Быстрые знакомства и фотозона с костюмами народов России

Один из блоков активностей был перенесен с позавчерашнего молодежного фестиваля. Он посвящен профориентации и выбору будущей профессии. За прохождение небольшого тематического теста можно получить апельсин, а рядом расположена «Натальная карьера», где гадалка с помощью карт таро дает расклад на карьерный путь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же расположилась зона быстрых знакомств: устроившись на пуфиках, которые в народе называют «ждунами», и стульях, гости могли пообщаться и завести новых друзей. На другой стороне площадки участники фестиваля примеряли костюмы представителей разных профессий – полицейского, пожарного, врача и других.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но самое большое внимание корреспондента привлек VR-аттракцион, где на несколько минут можно примерить на себя роль представителя одной из 10 профессий: электрика, ветеринара, медбрата, комбайнера, пожарного, токаря, кондитера, крановщика, лаборанта и сварщика.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мой выбор пал на профессию кондитера, а фотокорреспондента агентства – на крановщика. Нужно было надеть на себя VR-очки и выполнить несколько заданий, которые обычно на своих рабочих местах делают профессионалы. Получилось, надо сказать, с переменным успехом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У самого входа расположилась фотозона, где можно было сделать снимки с участниками в национальных костюмах народов Поволжья – татарском, русском, марийском, чувашском и других. Сено, тыквы и яблоки в оформлении создавали осеннюю атмосферу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раскрасить тюбетейку и сыграть в мегадженгу

Много активностей на фестивале организованы для детей. Как раз между фотозоной и площадкой профориентации детям предлагают взять белую тюбетейку и раскрасить по своему усмотрению.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За фудкортом расположился целый детский парк с тиром и огромным конструктором «Лего», из которого можно было построить небольшой домик. Маленьких гостей развлекают клоуны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Там же можно сыграть в дженгу, причем в разных масштабах: обычную, большую и огромную.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трофеи СВО и оружие времен Великой Отечественной войны

На фестивале работало несколько выставок на военную тему. В одном из шатров представили экипировку российских бойцов и трофеи из зоны СВО: сбитые дроны, украинские сухпайки и даже купюру номиналом 200 гривен.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чуть поодаль расположилась выставка оружия разных эпох. Среди экспонатов – винтовка Мосина, мушкет, немецкие и советские автоматы, ружья и пистолеты времен Великой Отечественной войны. Современное вооружение представили автоматы Калашникова разных модификаций, снайперская винтовка Драгунова и гранатометы. Здесь же можно было увидеть миномет и квадроцикл с установленным на нем пулеметом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вокруг этих стендов ходят ребята в маскхалатах, с которыми можно сфотографироваться, а также поучаствовать в плетении маскировочных сетей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детское «Я свободен» и хедлайнеры фестиваля

Концертная программа так же стартовала в 14:00. На сцене появляются разные коллективы и исполнители из Татарстана.

Например, капелла Дмитрия Железнова исполнила песню «Я свободен». Особый антураж композиции предавало то, что хоровую часть исполняли дети.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом даже за то время, пока корреспондент агентства находился на площадке, со сцены прозвучали огромное количество песен: от современных хитов до нестареющей классики на русском и татарском языках.

Фестиваль будет работать до 22:00. Впереди выступления главных хедлайнеров, которыми станут Мия Бойка, Татьяна Куртукова, группы «Кар-Мэн» и «Отпетые мошенники».

На фестиваль можно пройти по браслету избирателя.