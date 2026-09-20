Рафик Мухаметшин: «Выборы выступают объединяющим фактором»

Рафик хазрат Мухамметшин в 2023 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выборы депутатов Государственной Думы в этом году стали объединяющим фактором для общества. Такое мнение в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» высказал ректор Российского исламского университета, заместитель председателя Духовного управления мусульман Татарстана Рафик хазрат Мухаметшин.

«Особенность данной избирательной кампании, безусловно, связана и с СВО. В стране ситуация и политическая, и экономическая – она непростая. Но, безусловно, выборы в данном случае выступают объединяющим фактором. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы должны проявить более четко, более выраженно свой гражданский долг», – выразил уверенность представитель мусульманского духовенства.

По словам Мухаметшина, высокие проценты голосования в Татарстане свидетельствуют, что люди понимают необходимость участия в выборах для дальнейшего развития государства.

Кроме того, ректор РИИ отметил, что Татарстан на протяжении веков является примером мира и согласия между конфессиями.

«В течение многих веков здесь жили представители разных народов, разных конфессий. У нас есть богатейший исторический опыт, как можно даже в сложнейших условиях выживать и выстраивать вполне добрососедские отношения между представителями разных конфессий. И этот опыт изучают во всем мире», – резюмировал он.