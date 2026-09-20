Кондратьев: Избиратели, находившиеся на участках к 20.00, сумели проголосовать

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 18.00 20 сентября в Татарстане проголосовали 72,4% избирателей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Все избиратели, которые находились в помещениях для голосования к моменту окончания времени голосования, получили возможность завершить процедуру», – отметил Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводились дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. В целом по России голосование завершилось в 21.00.