Ветеран СВО: Участвуем в выборах, ведь нам небезразлична судьба нашей страны

Сегодня участник специальной военной операции Алмаз Оморов и его супруга Юлия Петрова рассказали в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!», почему для них важно участвовать в голосовании.

«Мы сходили в первый же день выборов, сделали свой выбор, нам небезразлична судьба нашей страны. Мы хотим участвовать в будущем становлении и вовлечены в этот процесс, поэтому не могли остаться в стороне», – заявил Алмаз Оморов.

По словам бывшего военнослужащего, участие в боевых действиях изменило его отношение к жизни и к тому, что действительно важно.

«Переоценка прошла, и на очень многие вещи по-другому начинаешь смотреть, очень начинаешь ценить какие-то простые, маленькие радости в жизни и понимаешь, что на самом деле жизнь складывается не из каких-то материальных ценностей. Ты думаешь совсем о других вещах, которые ты не можешь ни с чем сопоставить даже близко», – поделился он.

Пара познакомилась в Казани, Юлия Петрова приехала из Альметьевска на мероприятие, зашла в ресторан, где все столы были заняты, и обратилась к бармену. Алмаз Оморов, находившийся рядом, сразу понял: «Это мой человек». Больше года они дружили на расстоянии, а в 2025 году решили быть вместе. Семья интернациональная: у Алмаза – отец киргиз, а мама из Калмыкии. У Юлии – мать русская, а папа татарин. Супруги стараются соблюдать обычаи друг друга и уже научились ценить любимые блюда партнера.