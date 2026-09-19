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Общество 19 сентября 2026 12:44

Будущие родители из Елабуги вместе пришли на избирательный участок

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Супруги Кабировы из Елабуги вместе пришли на избирательный участок, расположенный в школе № 6. Молодая семья решила проголосовать с самого утра, перед началом рабочего дня. Об этом пишет «Елабуга-информ».

Одним из первых на участке появился 25-летний Дмитрий Кабиров – вместе с супругой он пришел к самому открытию. Для семьи этот год особенный: совсем скоро супруги впервые станут родителями.

«У нас скоро появится ребенок. Мы хотим, чтобы он рос в достойной стране, имел хорошее будущее и возможности для образования», – рассказала супруга Дмитрия.

Сами Кабировы говорят, что стараются не пропускать выборы и каждый год приходят голосовать. Со временем это стало для них семейной традицией, которую супруги намерены продолжать и после рождения ребенка.

Фотография: «Елабуга-информ»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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