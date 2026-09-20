Игорь Бикеев призвал молодежь проявлять больше инициативы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Современная молодежь должна проявлять больше самостоятельности и инициативы. Такое мнение в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» высказал депутат Госсовета Татарстана, первый проректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев.

«Ругать современное студенческое поколение нет необходимости. Они в массе своей добрые, они сопереживательные, многие из них занимаются волонтерской деятельностью. Но я бы рекомендовал им быть несколько более самостоятельными, более инициативными, вносить предложения, создавать что-то свое, а не просто использовать те инструменты, которые уже есть», – заявил Бикеев.

Он напомнил, что в 1990-е годы вузы фактически выживали, а студенты были предоставлены сами себе. «Не было студенческих организаций, не было ни грантов, ни форумов, ни форм поддержки. Оставалось быть максимально самостоятельными, самоорганизовываться, выступать с инициативами. И мы это делали», – подчеркнул спикер.

Отдельно Бикеев высказался о значении выборов. «Право выбирать и быть выбранным – это не подарок. Это достижение, полученное в результате длительной борьбы. Право выбирать – это ключ к власти. Если ты выбираешь человека, ты определяешь будущее. Наши единичные голоса, сливаясь в реку волеизъявления, дают указания политикам, какие приоритеты важны», – пояснил депутат.

С учетом этого Игорь Бикеев назвал заблуждением ситуацию, когда люди не пользуются этим ключом и предоставляют принятие решений кому-то другому.