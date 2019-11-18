Представители Татарстана вошли в число лауреатов премии «Студент года-2019»

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Представители Татарстана вошли в число лауреатов Российской национальной премии «Студент года», финальный этап которой проходил в Ростове-на-Дону

Как сообщает пресс-служба Лиги студентов РТ, лауреатом II степени в номинации «Председатель студенческого совета года» стал Камол Бобохонов из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

В номинации же «Общественник года» лауреатом III степени стала Кристина Жукова из КНИТУ (КХТИ), бывшая ранее вице-президентом Лиги студентов РТ.

Кроме того, диплом лауреата III степени в номинации «Комиссия по качеству образования» получил Казанский государственный медицинский университет.

Всего на победу в премии претендовали семь представителей Татарстана, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Звания лауреатов «Студента года-2019» в 14 номинациях получили 21 индивидуальный участник и 21 студенческое объединение. Обладательницей высшей награды, «Гран-при Студент года», стала студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Зарина Бикмуллина.

Зарина Бикмуллина – уроженка Казани. В 2016 году она становилась «Учеником года Республики Татарстан». Автор четырех поэтических и прозаических сборников, лауреат ряда литературных премий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.