Премьера тревел-проекта «СтендапМаршрут», в котором комики знакомят зрителей с городами в формате юмористических экскурсий, состоится 23 ноября на телеканале ТОЧКА.РФ. Первым городом сезона стала Казань: ей посвятили 10 выпусков.

Во время поездок на двухэтажном оранжевом экскурсионном автобусе участники проекта рассказывают о разных сторонах столицы Татарстана. Темами выпусков стали спортивная, таинственная, университетская, романтическая, современная и традиционная Казань. Комики выступают в роли гидов, знакомят зрителей с историей города, местными сюжетами и легендами, дополняя рассказы стендапом и импровизацией.

В съемках приняли участие Филипп Воронин, Алексей Квашонкин, Сева Ловкачев, Артур Шамгунов, Ильнур Асхадуллин, Тимур Хамадуллин, Алексей Соловьев, Матвей Ромашкин, а также Ярослава Тринадцатко и Таня Березовская.

По словам исполнительного продюсера проекта Максима Малая, необычный формат позволяет объединить юмор, исторические знания и знакомство с городской средой.

«Использование стендап-интонации как инструмента мягкого просвещения позволяет говорить о сложных темах без назидания и пафоса», – сказал Малай.

Проект создан компанией «Кастом Продакшн» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.