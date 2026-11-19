Россия уже создала возможность движения в Крым через регионы Новороссии и будет усиливать свое присутствие там на фоне ударов по Крымскому мосту. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам визита в Китай.

«Мы будем делать всё для того, чтобы защитить [водителей], защитить трассу [„Новороссия“] и отодвигать дальше противника на этом направлении, так же, как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы», – выразил уверенность российский лидер.

Во время ведения работ по восстановлению Крымского моста продукты и другие необходимые грузы будут доставляться на полуостров, заверил он.

В последние дни украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась сегодня ночью, ее целью была железнодорожная часть моста.

Выступая перед журналистами, Владимир Путин пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, назвал его гражданским объектом и проинформировал о восстановлении железнодорожной части сооружения.