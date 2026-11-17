Укрепление партийной дисциплины, борьба с коррупцией и подготовка кадров – в числе приоритетов Коммунистической партии Китая. Как эти задачи связаны с развитием страны и сотрудничеством с Россией, в авторской колонке для «Татар-информа» рассказал Генеральный консул КНР в Казани Цзян Сяоян.

Коммунистическая партия Китая неустанно продвигает всестороннее и строгое управление партией

«Недавно успешно состоялось Пятое пленарное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва. Темой этого заседания стало неуклонное продвижение всестороннего укрепления партии в строгом соответствии с принципами, а также рассмотрение и одобрение документа «Решение ЦК КПК по некоторым важнейшим вопросам неуклонного продвижения работы по всестороннему устрожению внутрипартийного управления». В документе систематически обобщены достижения и ценный опыт Коммунистической партии Китая в новую эпоху в сфере управления партией и ее воспитания, а также определены ключевые задачи по усилению внутренней работы партии на новом этапе развития.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что ключ к успешному решению задач Китая – в самой партии. После XVIII съезда Коммунистическая партия Китая неуклонно укрепляет собственную структуру и продвигает всестороннее и строгое управление партией на более глубокий и качественный уровень. Нынешний год является начальным годом реализации Плана «15‑й пятилетки», когда процесс базового достижения социалистической модернизации вступает в решающий период, характеризующийся укреплением основ и всесторонним активным развитием. Пятый пленум XX Центрального комитета, исходя из ключевой точки старта «15‑й пятилетки», взял за основу непрерывное и последовательное всестороннее управление партией и системно определил стратегию управления, руководства и укрепления партии в новую эпоху.

Краткое изложение задач и ключевых инициатив передает три важных сигнала: во‑первых, это четкая позиция марксистской правящей партии в отношении неукоснительного следования идеалам, природе и целям партии, а также ее непоколебимое стремление к этим ценностям; во‑вторых, это величественные устремления и дух ответственности, направленные на всестороннее продвижение строительства сильной державы и великого возрождения нации по пути китайской модернизации; в‑третьих, это твердая уверенность и мощная мотивация, подкрепленные более высокими стандартами и конкретными мерами, для последовательного и неослабевающего обеспечения всестороннего и строгого управления партией. Непрерывное продвижение Коммунистической партией Китая политики всестороннего и строгого управления партией служит надежной гарантией реализации всех задач развития, стабильного продвижения высококачественного экономического роста, всестороннего построения социалистической современной державы и достижения великого возрождения китайской нации.

На данном пленарном заседании были приняты системные меры по всестороннему укреплению партийной дисциплины и строгому управлению партией:

Во‑первых, укреплять партийную культуру и нравственное воспитание членов партии. Содействовать тому, чтобы все члены партии усиливали свое партийное самосознание, сознание членства в партии и сознание передовой силы, твердо придерживались идеалов и убеждений, были верны партии, искренне заботились о широких массах народа и сохраняли основные принципы коммунистов.

Во‑вторых, в полной мере развивать внутрипартийную демократию, обеспечивать централизованное и единое руководство Центрального комитета партии, регулировать процедуры обсуждения и принятия решений руководящим составом и осуществлять сдерживание и контроль за использованием полномочий ключевых руководящих кадров.

В‑третьих, формировать кадровый корпус высокой профессиональной компетентности. Эффективно осуществлять подготовку, отбор, управление и контроль за кадрами, выстраивая правильную систему подбора и назначения персонала. Повышение профессиональных навыков руководящих кадров в сфере предпринимательства и реализации проектов.

В‑четвертых, неослабно вести работу по борьбе с коррупцией. При выявлении фактов коррупции – решительно пресекать их; комплексно продвигать принципы недопущения, невозможности и нежелания коррупции; на постоянной основе реализовывать требования восьми центральных указаний, обеспечивая систематизацию работы по укреплению этического облика и поведения.

В‑пятых, необходимо совершенствовать внутренние партийные нормативные акты и системы, укреплять систему надзора партии и государства и усиливать соблюдение установленных правил.

Практика в полной мере подтверждает, что великие достижения Коммунистической партии Китая в деле всестороннего и строгого управления партией непосредственно трансформируются в повышение эффективности государственного управления и формирование импульса для высококачественного развития. В 2025 году китайская экономика, преодолевая давление, продолжала двигаться вперед, ориентируясь на инновации и повышение качества: валовой внутренний продукт превысил 140 трлн юаней, увеличившись на 5,0% по сравнению с предыдущим годом; общий объем расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достиг почти 4 трлн юаней, число патентов на изобретения высокой стоимости составило около 2,3 млн, а страна вошла в первую десятку рейтинга Глобального инновационного индекса. Новые производительные силы ускоренно развиваются: добавленная стоимость высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности крупного и среднего масштаба выросла на 9,4%, выпуск электромобилей увеличился на 25,1%, а производство промышленных роботов – на 28%. В сфере внешней торговли также наблюдаются яркие успехи: объем экспорта электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрической продукции приблизился к 1,3 трлн юаней, а такие сектора, как робототехника, искусственный интеллект и инновационные лекарственные препараты, стремительно набирают вес и потенциально могут стать новыми двигателями роста. Залогом этих результатов является прежде всего твердое руководство Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, а также неуклонное углубление и расширение всестороннего и строгого управления партией, что обеспечивает единство и сплоченность всей партии.

Высокая степень сплоченности и единства, а также решительное и эффективное проведение политики. Как подчеркивается на пленуме, чем ближе мы приближаемся к цели национального возрождения, тем более нам необходима твердая и мощная руководящая роль партии. Неустанное продвижение всестороннего укрепления партии в духе строгости является фундаментальной политической гарантией для продвижения модернизации в китайском стиле и достижения великого возрождения китайской нации.

Китайская динамика развития неизменно созвучна глобальной тенденции к развитию. Китай, отличающийся эффективным управлением, стабильной политикой и неизменным ориентиром на интересы народа, является важной силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность, а также надежным партнером для стран мира в реализации взаимовыгодного сотрудничества. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина китайско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества новой эпохи продолжают развиваться на высоком уровне. Коммунистическая партия Китая последовательно продвигает политику всестороннего укрепления партии и повышения ее эффективности управления, постоянно совершенствуя собственные управленческие способности и уровень государственного управления; это не только закрепляет прочную основу для углубления и практического развития двустороннего сотрудничества в самых различных областях, но и обеспечивает непрерывный позитивный импульс для содействия построению сообщества единой судьбы человечества».

Генеральный консул КНР в Казани Цзян Сяоян

Фото предоставлено пресс-службой Генконсульства