Президент США Дональд Трамп в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о его желании заключить соглашение по Украине.

«Сейчас он (Президент РФ – прим. Т-и) хочет заключить сделку – надеюсь, что этого хочет и [украинский лидер Владимир] Зеленский; думаю, что так оно и есть», – заметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Встреча президентов России и США состоялась 19 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Позднее прошел трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее, рассказывая журналистам о беседе с российским лидером, Президент США отметил, что обсуждал боевые действия на Украине, но привел очень мало конкретных деталей. «Я думаю, что что-то происходит. Я думаю, что он и, надеюсь, другая сторона хотели бы увидеть конец этой войны»,– сказал он.

Позднее Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC News, что в ходе трехсторонней встречи основное внимание было уделено Украине, хотя его собеседники сказали и о желании увидеть «завершение такой ситуации и с Ираном».

Сам Президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай призвал Украину согласиться с компромиссами, ранее предложенными Соединенными Штатами.

Помимо прочего, после вылета из Китая Президент США передал собравшимся в Берлине руководителям более 30 государств, входящих в «коалицию желающих», слова Путина о желании завершить вооруженное противостояние.