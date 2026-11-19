Раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в мероприятии, посвященном Дню образования Татарстанской таможни, а также вручил государственные награды сотрудникам ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Обращаясь к сотрудникам ведомства, Минниханов поблагодарил их за добросовестный и кропотливый труд. Он также отметил, что Таможня РТ выполняет задачи по обеспечению экономической безопасности, тем самым внося особый вклад в развитие как республики, так и всей страны.

Например, в 2026 году Татарстанская таможня перечислила более 6 млрд рублей в федеральный бюджет, благодаря их работе было возбуждено 24 уголовных дела и более 2 тысяч дел об административных правонарушениях. Кроме того, ведомство помогает с проведением крупных международных мероприятий, обеспечивая надлежащий таможенный контроль.

«Для ускорения товарооборота таможенники активно применяют современные технологии, создают новые таможенные структуры на территории крупнейших участников внешнеэкономической деятельности Татарстана. Объемы экспортно-импортных операций растут год от года», – подчеркнул Минниханов.

Татарстанская таможня является правопреемницей Казанской таможни, приказ о создании которой был подписан 19 ноября 1986 года. Сегодня в ведомстве служат 435 человек, в ее структуре 6 таможенных постов: Альметьевский, Аэропорт «Казань», Елабужский, Казанский, Набережночелнинский и Нижнекамский. В регионе деятельности таможни находятся три особые экономические зоны и два воздушных пункта пропуска.