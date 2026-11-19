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Сегодня Государственная Дума ФС РФ в ходе второго чтения бюджетного пакета поддержала две инициированные Татарстаном поправки, касающиеся налога на имущество и обратных акцизов. Они стали частью законопроекта о реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Первая поправка, связанная с налогом на имущество, имеет отношение к более чем 26 тыс. жилых домов на территории Татарстана. Дело в том, что после переоценки кадастровой стоимости в 2025 году многие собственники столкнулись с резким увеличением налога, несмотря на законодательно установленное ограничение ежегодного роста налога 10%. Изменение площади жилья из-за применения новой методики кадастровой оценки оказалось расценено как изменение характеристик объекта, и ограничение не было применено.

В Татарстане предложили устранить эту проблему, чтобы использование новой методики расчета не приводило к изменению характеристик недвижимости для целей налогообложения. Норма предполагается применять задним числом, с 1 января 2025-го, что позволит провести перерасчет налогов и при наличии оснований вернуть переплату.

Вторая поправка нацелена на поддержку промышленности республики. Она уточняет норму Налогового кодекса РФ о нефтяном сырье как подакцизном товаре и позволит обеспечить применение механизма обратного акциза.

«Таким образом, одна инициатива направлена на защиту семейных бюджетов более чем по 26 тыс. жилых объектов, другая – на поддержку предприятия и развитие экономики Татарстана. Главный принцип – законодательные решения должны приносить конкретную пользу людям и региону», – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин.