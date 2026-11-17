Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане состоялся трехдневный конный переход по маршрутам Волжской тропы. В экспедиции приняли участие 19 всадников из разных регионов России, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Участники преодолели маршрут на собственных лошадях. В республику приехали конники с Урала, из Башкортостана и Ингушетии. К ним присоединились жители разных районов Татарстана.

Самому младшему участнику перехода исполнилось 14 лет. Он приехал из Альметьевска вместе с отцом и наравне со взрослыми прошел весь трехдневный маршрут.

Организаторы отмечают, что такие экспедиции направлены на сохранение и возрождение исторических конных традиций татарского народа, популяризацию конного спорта и развитие внутреннего туризма. Еще одна задача – привлечь молодежь к верховой езде и активному образу жизни.

«Наша задача – объединять людей, которые любят лошадей, развивать конную культуру в Татарстане и показывать, насколько красива наша республика. Хочется, чтобы все больше молодых людей интересовалось лошадьми, училось верховой езде и продолжало традиции наших предков», – сказал руководитель конного клуба Адель Хайрудинов.