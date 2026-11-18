Президент России Владимир Путин на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином обозначил основные направления экономического взаимодействия со странами региона. Среди ключевых тем – развитие торговли, транспортной инфраструктуры, энергетики и высоких технологий.





Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне российско-китайские переговоры

Фото: kremlin.ru

Россия наращивает сотрудничество со странами АТР

Выступая на деловом саммите АТЭС, Путин отметил растущую роль развивающихся стран в мировой экономике. По его словам, за последние 35 лет их доля увеличилась с 35% до 61%.

«За более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза – с 35% в 1990 году до 61% в 2026-м», – сказал российский лидер.

Президент также сообщил, что на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 53% внешнеторгового оборота России. Москва намерена и дальше укреплять экономические связи с государствами региона, в том числе расширять поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений.

Путин подчеркнул, что прежние инструменты экономического доминирования и давления теряют эффективность. В условиях меняющейся мировой экономики он призвал развивать равноправное сотрудничество и укреплять международные торговые связи.

Транспортные маршруты и логистика

Отдельное внимание Президент уделил развитию транспортной инфраструктуры. Россия заинтересована в укреплении логистической связанности Азиатско-Тихоокеанского региона.

В числе приоритетов Путин назвал модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, развитие портов на Тихом океане и Северного морского пути. Эти проекты должны расширить возможности для перевозки грузов и укрепить торговые связи России со странами региона.

Кроме того, Президент сообщил, что Россия рассчитывает на поддержку заявки на председательство в АТЭС в 2035 году.

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие двусторонних отношений

На встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер заявил, что отношения Москвы и Пекина продолжают развиваться по восходящей. По его словам, страны поддерживают стабильный политический диалог и выступают за формирование многополярного мироустройства.

Путин также назвал обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе общей целью России и Китая. Он напомнил, что на регион приходится около 36% населения планеты, половина мировой торговли и 60% мирового ВВП.

«У нас общая цель – обеспечение мира и процветания в АТР, будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», – отметил глава государства.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Китая в дальнейшем укреплении отношений с Россией. Он отметил необходимость углублять двустороннее сотрудничество и совместно содействовать демократизации международных отношений.

Среди перспективных направлений сотрудничества – энергетика, финансовая сфера, высокие технологии и искусственный интеллект Фото: kremlin.ru

Товарооборот превысил 200 млрд долларов

Одной из центральных тем переговоров стало экономическое взаимодействие. Путин выразил уверенность, что товарооборот России и Китая по итогам 2026 года не только превысит $200 млрд, но и продолжит расти.

Среди перспективных направлений сотрудничества – энергетика, финансовая сфера, высокие технологии и искусственный интеллект. Развиваются и гуманитарные связи: после введения безвизового режима взаимный туристический поток, по данным российской стороны, увеличился на 43%.

Позднее глава «Новатэка» Леонид Михельсон, комментируя итоги встречи лидеров, сообщил, что товарооборот двух стран уже достиг $244 млрд. Он назвал переговоры содержательными и отметил, что Россия и Китай превысили ранее поставленную цель в $200 млрд.

В центре повестки оказались развитие торговли, транспортных коридоров и технологического сотрудничества, а также совместная работа Москвы и Пекина на международной арене Фото: kremlin.ru

Международная повестка

В ходе переговоров стороны также затронули международные вопросы. Среди тем, обозначенных российской стороной, – стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуация на Украине и Корейском полуострове.

В целом заявления Путина на саммите АТЭС и встрече с Си Цзиньпином отражали стремление России укреплять связи с азиатскими партнерами. В центре повестки оказались развитие торговли, транспортных коридоров и технологического сотрудничества, а также совместная работа Москвы и Пекина на международной арене.

Путин отметил важность диалога между крупнейшими мировыми державами. По его словам, площадка саммита АТЭС позволяет обсуждать разногласия, согласовывать интересы и укреплять партнерские отношения Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Путин ожидает пользы от встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на большую пользу от предстоящей трехсторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, переговоры лидеров трех стран могут помочь в обсуждении международных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений.

«Ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС», – подчеркнул российский лидер.

Путин отметил важность диалога между крупнейшими мировыми державами. По его словам, площадка саммита АТЭС позволяет обсуждать разногласия, согласовывать интересы и укреплять партнерские отношения.

«Америка садится за стол с двумя стратегическими врагами, при этом мы с Китаем стратегические партнеры. Поэтому ситуация очень неформальная» Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – уникальна»

Предстоящая трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая станет значимым событием для мировой политики. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Татар-информом».

По ее словам, особенность переговоров заключается в том, что за одним столом окажутся лидеры трех держав с разными политическими интересами. США считают Россию и Китай стратегическими противниками, тогда как Москва и Пекин являются стратегическими партнерами.

«Америка садится за стол с двумя стратегическими врагами, при этом мы с Китаем – стратегические партнеры. Поэтому ситуация очень неформальная. Такой разговор именно на троих – уникальное событие», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что лидерам предстоит обсудить не только украинский конфликт, но и глобальные вызовы, от которых зависит будущее мировой экономики и безопасности.

«От этих стран зависит судьба мира. И от президентов в том числе», – сказала Журова.

Депутат также допустила, что для Президента США Дональда Трампа встреча имеет имиджевое значение. По ее словам, американские эксперты обращали внимание на то, что совместное появление рядом с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может помочь Трампу продемонстрировать политическую значимость на фоне внутренних проблем в США.

«На предстоящей встрече лидеры трех стран затронут не только Украину»

По мнению Журовой, экономические интересы могут стать одной из главных причин участия Трампа в переговорах. Американский президент, считает она, понимает риски для своей страны в случае отсутствия сотрудничества с Россией и Китаем.

«Трамп все-таки бизнесмен, предприниматель. Он понимает, что если не будет выстраивать свою экономику в том числе с Китаем и Россией, это приведет к большим потерям для страны», – пояснила депутат.

Она не исключила, что украинская тема займет на переговорах меньше времени, чем другие вопросы. При этом Журова считает, что стороны могут обсудить новые предложения по урегулированию конфликта.

В частности, депутат напомнила о заявлениях Джареда Кушнера, который ранее сообщал о подготовке инициатив после переговоров в Абу-Даби. По ее мнению, американская сторона могла уже представить эти предложения Трампу, чтобы тот озвучил их непосредственно Владимиру Путину.

«Понятно, что такие вещи должен Президенту нашему говорить сам Трамп. Чтобы это не выглядело так, будто какие-то посредники сообщают предложения», – отметила Журова.

Помимо Украины, лидеры могут затронуть вопросы энергетики, экологии, гуманитарного сотрудничества и искусственного интеллекта. Журова подчеркнула, что повестка встречи не ограничится одним международным конфликтом.