Фото предоставлено Светланой Андреевой

С 10 по 15 ноября в Казани проходила выставка вузов Министерства обороны России «Есть такая профессия – Родину защищать!». Ее посетили более 90 учащихся бугульминских школ, воспитанники Бугульминской кадетской школы-интерната и студенты учреждений среднего профессионального образования района.

В выставке участвовали представители 29 военных учебных заведений со всей страны. Школьники и студенты смогли пообщаться с курсантами и офицерами, узнать об особенностях обучения, условиях службы, требованиях к абитуриентам и перспективах после окончания вуза.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Также для посетителей подготовили экспозицию вооружения и военной техники. В нее вошли исторические образцы оружия времен мировых войн, современные беспилотные авиационные системы и робототехника.

Такие встречи помогают молодым людям больше узнать о военных профессиях, возможностях получения профильного образования и современной армии.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Бугульминский военный комиссариат продолжает набор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России. Поступать в военные вузы могут не только юноши, но и девушки.