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Некоторые жители Татарстана получат повышенную заработную плату за ноябрь. Кого коснется данная мера – в материале «Татар-информа».

В ноябре у татарстанцев было два праздничных нерабочих дня – 4 ноября (День народного единства) и 6 ноября (День Конституции РТ). Граждане, работающие на пятидневке, в эти дни отдыхали. Однако трудящиеся по графику, а также работники экстренных служб могли работать в эти дни в связи с производственной необходимостью.

Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Соответственно, трудившиеся 4 или 6 ноября по итогам месяца полученную зарплату. При этом за работу в праздники человек вправе взять отгул, но в таком случае сама работа в праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере.