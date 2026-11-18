Зима – большой вызов для городских структур. Приходится бороться со снегопадами, которые сковывают движение всего мегаполиса. Какие новые ответы готовят в Казани коварным осадкам и как жители могут заработать на снегопадах – в репортаже «Татар-информа».





Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня проверил готовность снегоуборочного парка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На борьбу со снегом выйдут более 600 единиц техники

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня проверил готовность снегоуборочного парка. Ему показали как уже проверенную в работе технику, так и новые машины.

Снегоуборочный парк Казани насчитывает 572 машины. В этом году к ним добавились роботы, которые будут очищать тротуары от снега.

Снегоуборочный парк Казани насчитывает 572 машины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рост дорожной сети и количества автомобилей усложняет задачу по оперативному удалению снега. Наблюдается дефицит рабочей силы, что характерно для всей страны. Для решения проблемы нехватки персонала внедряются роботы. На предприятиях благоустройства будет задействовано 65 роботов. Всего по городу планируется использовать около 100 единиц такой техники», – заявил градоначальник в беседе с журналистами.

Один робот может заменить до пяти человек

Новые снегоуборочные роботы выстроились перед Метшиным целым отрядом. На корпусах – надпись «Казань Мир». Техника оснащена двумя видами насадок – для уборки свежевыпавшего снега и измельчения слежавшегося снежного покрова.

«Эта техника нам очень поможет. Если на автомобильных дорогах система отработана, то на тротуарах нам нужны новые решения. Поставщики заверяют, что работа таких беспилотников может заменить от пяти до десяти человек. Мы еще будем проводить замеры по этому поводу», – рассказал «Татар-информу» председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров.

Альберт Шайнуров: «Самое главное, что мы хотим сказать жителям: не препятствуйте работе этих роботов, не надо пытаться с ними поиграть или повзаимодействовать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако полностью обойтись без человека пока не получится. Оператор должен находиться рядом и управлять роботом.

«Самое главное, что мы хотим сказать жителям: не препятствуйте работе этих роботов, не надо пытаться с ними поиграть или повзаимодействовать. Можно посмотреть со стороны или снять на видео, но не более», – подчеркнул собеседник агентства.

Роботов закупают у разных поставщиков из России и Китая. При этом общемировой опыт по применению такой техники для очистки улиц от снега пока невелик, поэтому Казань оказалась одним из передовиков в этом направлении.

Роботов закупают у разных поставщиков из России и Китая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители города могут заработать на уборке снега

Бороться с нехваткой дворников в Казани решили и с помощью самих горожан. Им предложили подработку на уборке снега.

«Мы запустили новый сервис на платформе «Авито. Подработка», где есть возможность выбрать смену и работу рядом со своим домом и поучаствовать в уборке улиц, тем самым заработать деньги», – сообщила заместитель руководителя аппарата мэрии Казани, начальник Управления кадровой политики Ирина Бочкова.

Ирина Бочкова: «Мы запустили новый сервис на платформе «Авито. Подработка», где есть возможность выбрать смену и работу рядом со своим домом и поучаствовать в уборке улиц, тем самым заработать деньги» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно быть самозанятым, зайти в приложение и выбрать нужную смену и локацию. Уже начали тестирование системы. Пока там можно заняться уборкой листьев. Стандартная ставка там сейчас – 500 рублей в час. Однако когда дело будет касаться уборки снега, оплата будет выше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Координировать снегоуборочную технику будет помогать ИИ

К этому сезону в Казани подготовили новый мониторинговый центр для снегоуборочной техники. Это позволит более эффективно распределять ресурсы и оперативно решать вопросы в наиболее проблемных зонах.

«На специальной карте мы видим всю нашу технику, а также где уже произошла уборка, где требуется больше внимания. Также мы получаем изображение с техники, поэтому можем быстро реагировать. Главная наша задача – ориентировать снегоуборщиков», – пояснил руководитель мониторингового центра Артем Галагудин.

Артем Галагудин: «На специальной карте мы видим всю нашу технику, а также где уже произошла уборка, где требуется больше внимания. Также мы получаем изображение с техники, поэтому можем быстро реагировать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В работе центра используют искусственный интеллект, который определяет участки, нуждающиеся в уборке, и собирает оперативные данные. Кроме того, система оснащена собственной навигацией, что позволяет ей работать даже в районах города с ограниченной связью.