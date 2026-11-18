Сегодня в казанской больнице № 18 состоялась регистрация брака. Она – старшая медсестра в больнице, а он ветеран СВО, который ради нее переехал из Сибири в Казань. Познакомились они на чемпионате «Абилимпикс». Роману стало плохо, и Оксана оказала ему первую помощь. Он пришел в себя, увидел ее глаза и сразу понял – это его судьба.





Сегодня в казанской больнице № 18 состоялась регистрация брака

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Оба говорят, что это была любовь с первого взгляда»

Познакомились будущие супруги летом, когда в Казани проходил чемпионат профессионального мастерства среди участников спецоперации «Абилимпикс». Роману Фролову стало плохо, и на помощь ему пришла Оксана Лобанова, которая дежурила на мероприятии. Оба говорят, что это была любовь с первого взгляда.

Роман получил в бою тяжелое ранение и теперь передвигается в инвалидном кресле. Его невесту это ничуть не смутило. Ему 54 года, а ей 48 лет. У обоих по трое детей. Они сразу поняли, что это настоящая любовь, поэтому медлить со свадьбой не стали.

Сейчас Роман проходит лечение в 18-й больнице, но так как в ЗАГС врачи его не отпустили, свадьбу он решил не откладывать и расписался с любимой прямо здесь.

Когда оба заходили в актовый зал, где проходила церемония, слегка волновались – это было заметно. Оксана нежно взяла Романа за руку, чтобы не волноваться самой и подбодрить его.

Регистратор начала церемонию. Прозвучали заветные «да», и молодожены обменялись кольцами. Надев кольцо на палец Оксаны, Роман поцеловал ее руку и нежно прижал к своему лицу. Этот момент растрогал всех присутствующих.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После церемонии уже муж и жена рассказали свою историю любви.

«Наше знакомство произошло 30 июня во время проведения чемпионата «Абилимпикс». Тогда я работала главной медсестрой в 21-й поликлинике, и мы дежурили на мероприятии. В какой-то момент одному из участников стало плохо – это был Роман. Наша команда пришла на помощь», – рассказывает она.

«Сначала мне на помощь пришла другая бригада медиков, но мне становилось хуже. Потом подоспела Оксана – она привела меня в чувство», – говорит он.

Когда он пришел в себя и открыл глаза, увидел ее. Сразу же произнес: «Красивые глаза». Оксана улыбнулась, и он добавил: «Улыбка тоже красивая».

«Я сразу же спросил, замужем ли она, но она ответила, что вопрос не имеет никакого отношения к медицине. Я все-таки добился ответа и уговорил оставить свой номер», – вспоминает Роман.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это, наверное, что-то божественное: соприкосновение душ, настоящая любовь»

Оксана признается, что тоже сразу почувствовала, что перед ней тот, кто ей очень нужен.

«Если бы я этого не почувствовала, я бы не дала свой телефон. Это, наверное, что-то божественное: соприкосновение душ, настоящая любовь», – признается она.

Второй раз они встретились на следующий день, также на чемпионате. Но встреча их была очень короткой.

«Я лежал на кушетке, и на мне проводили мастер-класс по массажу. Потом я 15 минут смог подержать Оксану за руку и ей нужно было ехать. Я поцеловал ей руку на прощание, а она обняла меня», – вспоминает Роман.

Потом он уехал в свой родной город – Бердск Новосибирской области. Влюбленные созванивались каждый день и говорили по пять часов.

«На 22 августа я купила билеты, чтобы поехать в Бердск и пообщаться поближе. Рома предложил мне остановиться у него дома, сам при этом уехал жить к другу. Меня очень тронула его галантность. Но по воле случая встретились мы раньше, чем планировали. У меня возникла трудная ситуация, и он примчался в Казань. Это было 7 августа, и на следующий день он сделал мне предложение», – рассказывает Оксана.

29 августа они обвенчались.

«Так сложились обстоятельства, что мне нужно было ехать на мероприятие в Забайкальский край и местный священник, мой знакомый, спросил, не хотим ли мы обвенчаться. Он сам оплатил нам перелет и все организовал, пригласил казачий хор. Я потомственный казак, и мне было очень приятно. Огромная благодарность отцу Александру за это», – говорит он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый день мы ходили по краю и должны были погибнуть, но Господь так управил, что мы все выжили»

Роман рассказал, что на СВО отправился добровольцем в июне 2022 года.

«Мы ведь все патриоты, ну вот поэтому и решил пойти», – скромно объяснил он.

Позже выяснилось, что Роман посвятил военной службе 29 лет. Он потомственный военный: его дед прошел Великую Отечественную войну, служил в армии и отец.

После отставки он работал тренером-преподавателем по рукопашному бою и стрельбе.

На СВО он служил на Луганском направлении в должности командира отделения крупнокалиберных пулеметов.

«Мы с товарищами ехали на КАМАЗе на боевое задание и подорвались на минах. Перед поездкой я окропил всех святой водой и прочитал акафисты, как учил меня мой дед: три псалма – 26-й, 50-й, 90-й – и молитва «Богородице Дево, радуйся». И после этого всё, что в тебя будет лететь, пролетит мимо. Это щит, который помогает, и это проверено не раз на мне, на отце, на деде. Понятно, что все молитвы очень сильные, говорят, что очень сильная молитва матери и молитва отца, но этот щит испокон веков защищает воинов. На тот момент, когда мы зашли «за ленту», я читал эти псалмы. Каждый день мы ходили по краю и должны были погибнуть, но Господь так управил, что мы все выжили. И крайний раз тоже все остались живы. Теперь уже я думаю, что все это для того, чтобы наша с Оксаной встреча произошла», – рассказывает Роман.

Все, кто был в том КАМАЗе, выжили и смогли добраться до госпиталя, несмотря на дальнейшие массированные обстрелы артиллерии и минометов, – все это Роман называет настоящим Божьим чудом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У меня нет никаких бабочек в животе. Есть некое глубокое спокойствие и теплота»

Роман говорит, что проблемы со здоровьем временные, – он уверен, что встанет на ноги и сможет носить жену на руках. Не так давно он устроился работать в поликлинику, так что теперь они с супругой коллеги.

После церемонии Роман отправился в свою палату – праздновать будут после выписки. Отмечать будут вместе с детьми, причем оба мечтают о пополнении.

«Да, нам не 20 лет, но когда есть любовь, совсем не думаешь о возрасте и очень хочется, чтобы у нас был общий ребенок», – отметила Оксана.

Роман добавил, что многие говорят, что у них еще не закончился конфетно-букетный период и не спала эйфория, мол, поторопились со свадьбой.

«У меня нет никаких бабочек в животе. Есть некое глубокое спокойствие и теплота. Есть понимание, что это просто твой человек, человек, которому я хочу дарить заботу», – уверен он.