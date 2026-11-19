Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» говорили о защите прав потребителей – о том, какую работу ведут надзорные органы, о цифровых инструментах и о том, с какими проблемами сталкиваются покупатели, рассказывали эксперты Роспотребнадзора, Госалкогольинспекции и общественных организаций.

«Чтобы укрепить и поддержать уровень доверия потребителей к продавцам и возможность совершать удобные онлайн-покупки, необходимо сконцентрироваться как на контроле за оборотом продукции, так и на развитии у потребителей навыков определять качество и безопасность товаров, уметь защищать свои права. Созданию рынка безопасных и качественных товаров способствуют новые цифровые инструменты», – сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Юлия Булатова.

Главный из них – система цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет проследить весь путь товара. Масштаб работы постоянно растет: на сегодняшний день обязательной маркировке подлежат уже 38 групп товаров, контроль за 35 из них осуществляет Роспотребнадзор. Специалисты работают с государственной информационной системой мониторинга товаров.

«Анализируя эти системы, с начала текущего года нами уже объявлено более тысячи предостережений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий пресечена продажа более пяти тысяч единиц продукции, которая реализовывалась с нарушениями. В основном это табачная продукция, одежда, упакованная вода, молочная продукция. Почти две тысячи единиц немаркированного товара арестовано и не попало на рынок нашей республики», – сообщила Булатова.

По результатам проверок специалисты надзорного органа составили 345 протоколов об административных правонарушениях, 45 материалов направили в суд. Из них 13 уже рассмотрено, а более 500 единиц продукции конфисковано.

Еще один инструмент цифрового контроля – общественный. Система «Честный знак» дает возможность каждому поучаствовать в проверке качества товара. Для этого достаточно скачать мобильное приложение и отсканировать код на упаковке – приложение мгновенно покажет, имеет ли товар право находиться на полке, какой у него состав, есть ли разрешительные документы. Если покупатель обнаружит товар с нарушением, он может в режиме онлайн подать обращение через приложение.

«За 9 месяцев этого года к нам поступило более 400 таких обращений и в 40% случаев были либо оперативно приняты профилактические меры, либо проведены контрольно-надзорные мероприятия. Эффективность нашей работы значительно возрастает, когда граждане сами участвуют в контроле за рынком, поскольку только совместными усилиями бизнеса, контрольно-надзорных органов и граждан мы сможем сделать наш рынок по-настоящему безопасным и прозрачным», – отметила Булатова.

По ее словам, за этот год в управление Роспотребнадзора по республике поступило более 14 тысяч обращений. Из них 56% касались жалоб потребителей. С каждым годом растет количество вопросов к исполнителям услуг – на них жаловались более четырех тысяч потребителей. Наиболее частыми в этом году оказались жалобы на закрытие косметологической клиники и фитнес-центра.

«Первый факт связан с организацией клиники, которая находилась в Казани на улице Пушкина. Она на протяжении нескольких лет оказывала косметологические услуги и в одночасье перестала оказывать услуги и съехала с места нахождения, новый адрес был неизвестен. Люди, которые покупали абонементы, не смогли воспользоваться приобретенными услугами. Мы подали исковое заявление в защиту 36 женщин. В настоящее время иск рассмотрен, в пользу потребителей взыскано более 9 миллионов рублей, среди которых компенсация морального вреда более 600 тысяч», – рассказала Юлия Булатова.

Еще 42 потребителя обратились с жалобами на фитнес-центр «A-Fitness». Его руководство сообщило о закрытии и пообещало вернуть деньги, а потом перестало выходить на связь. Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.

«Когда досудебное урегулирование не дает результата, управление активно использует механизм судебной защиты. За 9 месяцев этого года мы приняли участие более чем в тысяче судебных заседаний. Нами подано 165 исков в защиту прав потребителей, и общая сумма взысканных денежных средств в пользу потребителей стабильно высока – почти 100 миллионов рублей. При этом около 4 миллионов рублей – в счет компенсации морального вреда», – подчеркнула заместитель Главы Роспотребнадзора по РТ.

Нередки ситуации, когда татарстанцы обращаются за косметологическими услугами или услугами массажа к откровенным дилетантам, не имеющим разрешительной документации. Они думают, что обратились в лицензированную медицинскую организацию.

«Так у нас была парикмахерская, в которой закачивали филеры в губы. Вряд ли в парикмахерской могут такие услуги оказывать. Также мы говорим о незаконной деятельности, которую некоторые предприниматели, а порой просто физические лица осуществляют у себя дома, в квартире. Некоторые мамы оставляли нам обращения, что такие предприниматели в обход запрета увеличивали губы их несовершеннолетним дочерям», – рассказала спикер.

Юлия Булатова напомнила об изменениях в законодательстве, которые безусловно влияют на сферу защиты прав потребителей. Так, закон о платформенной экономике изменил правила работы маркетплейсов. Теперь они обязаны доводить до потребителей достоверную информацию и интегрироваться с государственными системами по отслеживанию – это и «Честный знак», и Росаккредитация. Изменения есть и в части размещения информации на вывесках, которая должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации. На сегодня в Роспотребнадзор Татарстана поступило более ста обращений, касающихся оформления вывесок на русском языке.

«Правильное оформление вывесок – это не только требование закона, но и знак уважения потребителю. Если у вас возникают вопросы по качеству товаров, работ, услуг или соблюдению ваших прав, всегда можно обратиться за помощью. Специалисты управления и консультационного центра Роспотребнадзора готовы принять обращение, оказать помощь не только в написании претензии, но и в подготовке исковых заявлений. Своевременное обращение помогает нам защитить не только ваши интересы, но и права других потребителей», – заключила Юлия Булатова.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова рассказала о независимых экспертизах, которые проводятся ведомством.

«За 10 месяцев текущего года мы проверили в аккредитованных лабораториях нашей республики 257 наименований товаров. Это в основном молочные, мясные и рыбные изделия. Из них 24% являются товарами, в которых выявлены те или иные отклонения. По всем материалам результаты направлены в уполномоченные органы для принятия мер административного воздействия», – сказала Арсланова.

Наиболее проблемными категориями товаров в этом году оказались:

сыры;

колбасы;

мясные консервы;

мороженое.

В свою очередь у отобранной молочной продукции и рыбных консерв отмечают довольно высокие показатели качества. Если ранее Госалкогольинспекция браковала до 50% отобранного сливочного масла, то теперь эта доля составляет всего 6%.

Сегодня активно идет переход на цифровой паспорт качества вместо бумажного сертификата. Цифровой формат даст много практических преимуществ. Во-первых, это исключение подделок. Кроме того, доступ к сертификату можно организовать любому потребителю из любой точки.

По мнению Розалии Арслановой, контрольно-надзорные органы должны способствовать как исключению рисков выработки некачественной продукции, так и тому, чтобы производитель сам осознанно вел работу по исключению некачественной и небезопасной продукции.

«Все больше и больше у нас становится грамотных потребителей. Об этом свидетельствуют результаты опросов: по минимальным случаям, связанным с нарушением потребительских прав, они уже, как правило, не обращаются в контрольно-надзорные органы. Когда дело достаточно конфликтное, когда требуется помощь более серьезная, в таких случаях к нам обращаются», – отметила Арсланова.

Юлия Нигматуллина, председатель Регионального отделения объединения потребителей РТ сообщила, что организация оказала более тысячи консультаций и помогла урегулировать до суда 178 споров.

«Чаще всего люди приходят с вопросами по непродовольственным товарам – это одежда, обувь, бытовая техника. Число этих обращений снизилось – видимо это результат проводимой профилактической работы. Много обращений связано с услугами: ремонт, установка окон, натяжные потолки. Люди не всегда знают, как правильно составить претензию, куда обратиться. Мы помогаем и в написании претензии, и в подготовке искового заявления», – рассказала Нигматуллина.

Юлия Нигматуллина отметила: за последние годы потребители стали более грамотными, но не все готовы отстаивать свои права до конца.

«Многие, столкнувшись с нарушением, просто закрывают глаза. Но если каждый будет так делать, недобросовестные продавцы и исполнители будут чувствовать безнаказанность. Поэтому мы всегда говорим: приходите, консультируйтесь, мы поможем. Не надо бояться отстаивать свои права», – подчеркнула она.