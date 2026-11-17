Команда «Импульс» из Высокогорского района Татарстана заняла первое место во Всероссийском конкурсе пространств Движения Первых. Коллектив молодежного центра «Импульс» стал лучшим в номинации «Лучшее пространство на базе учреждения молодежной политики».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Лучшим командам вручили мобильные событийные комплекты с оборудованием для самостоятельной организации мероприятий и дальнейшего развития пространств Движения Первых.

Конкурс стартовал 1 сентября 2026 года. Он направлен на поддержку пространств, созданных на базе организаций, работающих с детьми и молодежью, а также команд первичных отделений, которые занимаются их развитием.

Всего за победу боролись более 1,6 тыс. команд со всей России. В число победителей в восьми номинациях вошли 24 коллектива, в том числе команда из Татарстана.