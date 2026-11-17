Команда из РТ победила во всероссийском конкурсе пространств Движения Первых
Команда «Импульс» из Высокогорского района Татарстана заняла первое место во Всероссийском конкурсе пространств Движения Первых. Коллектив молодежного центра «Импульс» стал лучшим в номинации «Лучшее пространство на базе учреждения молодежной политики».
Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Лучшим командам вручили мобильные событийные комплекты с оборудованием для самостоятельной организации мероприятий и дальнейшего развития пространств Движения Первых.
Конкурс стартовал 1 сентября 2026 года. Он направлен на поддержку пространств, созданных на базе организаций, работающих с детьми и молодежью, а также команд первичных отделений, которые занимаются их развитием.
Всего за победу боролись более 1,6 тыс. команд со всей России. В число победителей в восьми номинациях вошли 24 коллектива, в том числе команда из Татарстана.