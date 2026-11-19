Хмелевского не оказалось в составе «Ак Барса» на матч со «Спартаком»
Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака».
Игра состоится в Казани, стартовое вбрасывание — в 19:30.
В заявке хозяев произошло лишь одно изменение по сравнению с предыдущим матчем: не сыграет Александр Хмелевский.
Его место в тройке с Кириллом Семёновым и Семёном Тереховым займёт Алексей Пустозёров.
В воротах «Ак Барса» второй матч кряду проведёт Максим Арефьев.
Перед встречей казанцы занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 29 матчах.
«Спартак» идет пятым на Западе — 33 очка после 28 игр.
Полный состав: