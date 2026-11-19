Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака».

Игра состоится в Казани, стартовое вбрасывание — в 19:30.

В заявке хозяев произошло лишь одно изменение по сравнению с предыдущим матчем: не сыграет Александр Хмелевский.

Его место в тройке с Кириллом Семёновым и Семёном Тереховым займёт Алексей Пустозёров.

В воротах «Ак Барса» второй матч кряду проведёт Максим Арефьев.

Перед встречей казанцы занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 29 матчах.

«Спартак» идет пятым на Западе — 33 очка после 28 игр.

Полный состав: