Фото: kaybici.tatarstan.ru

В селе Большие Кайбицы завершилось благоустройство улиц Галии Кайбицкой и Шавката Галиева в рамках четвертой очереди работ. Мероприятия провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Кайбицкого района.

На территории установили новую детскую площадку, а прилегающие участки очистили от кустарников и веток. Работы позволили привести общественные пространства в порядок и сделать их более комфортными для жителей.

Поддерживать чистоту в селе помогают местные жители и сотрудники различных организаций. Они совместно участвуют в субботниках и занимаются благоустройством территории.