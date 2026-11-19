Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 по буллитам.

Хозяева активно начали встречу: Илья Сафонов убежал один на один с голкипером, сместил шайбу на неудобную для вратаря руку и открыл счет — этот гол стал для форварда первым после возвращения в казанскую команду.

Вскоре защитник Никита Лямкин подключился к атаке и поразил верхний угол ворот Артема Загидулина.

Во втором периоде гости перехватили инициативу: Герман Рубцов и Иван Рябов по разу огорчили вратаря «Ак Барса».

«Спартак» сумел забить и в третий раз, но взятие ворот было отменено после видеозапроса от тренерского штаба казанцев.

На последней минуте основного времени Сафонов оформил дубль, однако «военная комната» просмотрела эпизод и отменила гол, а сам Илья получил 4-минутный штраф.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов решающий бросок исполнил Руслан Исхаков.

«Ак Барс» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах и остался на девятом месте в таблице Восточной конференции.

Теперь в активе казанцев 29 очков после 30 игр.

Домашняя серия для команды завершена: на выходных она отправится на выезд, где 22 ноября в 14:00 мск сыграет с «Авангардом»