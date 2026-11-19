Люди необходимы для принятия критических решений, а искусственный интеллект не заменит высококвалифицированных специалистов – например, в медицине. Такие мнения высказали основатели IT-компании «Татнет» Андрей Дмитричев и Ильдар Манжиков в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

В ходе разговора о применении ИИ в медицине Дмитричев выразил уверенность, что, несмотря на появление роботов, проводящих операции, люди продолжат выполнять ту часть работы, что требует критических решений.

В связи с этим бизнесмен упомянул известный мем с ИИ, вырезавшим вместо аппендицита что-то другое и с извинениями обещающим всё переделать. «Когда нужно принимать критически важные решения, тут, наверное, надо, чтобы был человек», – добавил он.

Манжиков согласился, что «широкую массу ИИ заменяет», а «высоких специалистов <...> не заменит никогда». Вместе с тем он отметил, что специально обученный ИИ способен с достаточно высокой вероятностью поставить диагноз на основе статистики и загруженных данных о конкретном больном – снимках, анализах, симптомах.