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За десять месяцев текущего, 2026 года объем регистраций продаж магистральных тягачей производства КАМАЗа увеличился на 63 процента. Об этом рассказал директор департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

«Доля «КАМАЗа» выросла в сегментах магистральных и технологических тягачей, спецтехники, бортовых автомобилей. <...> В остальных сегментах рост доли КАМАЗа также устойчив. Его поддерживают широкая номенклатура техники под разные задачи, развитая сервисная сеть и гарантированная доступность запчастей», – оценил ситуацию топ-менеджер предприятия.

Среди основных факторов, поспособствовавших росту продаж КАМАЗа в ключевых секторах, Мигаль упомянул востребованность линейки К5, которая, по его словам, «обладает топливной эффективностью, высоким ресурсом узлов, увеличенными межсервисными интервалами и повышенным комфортом кабины», а также наличие удобных финансовых инструментов, в этом случае позволяющие клиентам оперативно обновлять парк.

В связи с этим представитель автогиганта связал его положительную динамику на фоне общего сжатия рынка именно с «целенаправленной и последовательной работы по выводу на рынок грузовых автомобилей поколения К5 и наращиванию их продаж».

В целом за январь – октябрь доля КАМАЗа на рынке тяжелых (полной массой свыше 14 тонн) грузовиков увеличилась на 5 процентных пунктов год к году и достигла 37%.

«С учетом текущих рыночных трендов наибольший вклад в рост обеспечило продвижение в магистральном сегменте», – констатировал Мигаль, добавив, что здесь требования перевозчиков наиболее высоки.

Вместе с тем он назвал важным направлением развития компании освоение специализированной техники на шасси поколения К5, хотя этот процесс требует адаптации надстроек, согласования технических решений с производителями спецтехники и накопления опыта эксплуатации в реальных условиях.

Помимо прочего, Александр Мигаль предположил, что в 2026 году российский рынок тяжелых грузовиков нащупал дно, произошла его стабилизация в нижней точке.