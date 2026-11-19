Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал собравшимся в Берлине лидерам стран поддерживающей Украины «коалиции желающих» об итогах своих переговоров со своим российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, американский лидер удаленно присоединился к встрече с борта президентского самолета Air Force One после вылета из Китая. Он передал ее участникам, а в Берлине собрались более 30 лидеров и глав государств, слова Президента России о его желании завершить вооруженное противостояние.

Саму беседу с Путиным Трамп оценил как хорошую и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры «помогут в деле продвижения к миру» на Украине.

Встреча президентов России и США состоялась сегодня, 19 ноября, на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Их разговор продлился примерно 35–40 минут. Позднее прошел трехсторонний саммит с участием Председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп в разговоре с журналистами отметил, что обсуждал с Путиным боевые действия на Украине, но привел очень мало конкретных деталей. «Я думаю, что что-то происходит. Я думаю, что он и, надеюсь, другая сторона хотели бы увидеть конец этой войны»,– заявил вместе с тем он.

Сам Президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай призвал Украину согласиться с компромиссами, ранее предложенными Соединенными Штатами.

«Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, теперь дело за Украиной», – описал свое понимание ситуации Путин.