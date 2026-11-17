Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась церемония награждения участников специальной военной операции. Троих военнослужащих посмертно удостоили орденов Мужества, еще двоих наградили медалями Министерства обороны РФ. Мероприятие прошло в зале боевой славы «Память».

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга орденами Мужества посмертно награждены рядовые Максим Давыдов, Никита Лопухов и Фирдавис Тазетдинов. Награды родственникам погибших передал помощник главы Бугульминского района Нияз Мисбахов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия» награжден младший сержант Алик Гайнутдинов. Он получил награду при жизни, но впоследствии погиб. Еще одну ведомственную награду – медаль «Участнику специальной военной операции» – вручили рядовому Тимофею Григорьеву.

На церемонии присутствовали родные погибших, участники спецоперации, представители местной власти, общественных организаций и духовенства, а также юнармейцы – воспитанники кадетской школы-интерната. В память о погибших объявили минуту молчания.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

«Служить и защищать Родину – священный долг каждого мужчины. Сейчас, в ходе СВО, наши герои бьются отважно, плечом к плечу ради спасения людей. Сегодня мы чествуем тех ребят, кто с честью выполнил долг, к сожалению, ценой собственной жизни», – отметил Нияз Мисбахов.

Кроме того, на мероприятии действующим военнослужащим передали гуманитарную помощь от жителей Бугульмы. К Новому году и Рождеству для добровольцев отрядов «БАРС», выполняющих боевые задачи, собрали подарки, письма от юных бугульминцев и поздравления. Груз передали через двух земляков, отправляющихся в зону СВО.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В сборе участвовали жители и руководители восьми сельских поселений района, воспитанники, родители и сотрудники детского сада №1 «Ласточка», работники военного комиссариата и взрослой поликлиники.

Директор музея боевой славы Елена Санкова также вручила подарки представителям духовенства, которые молятся за военнослужащих. Отцу Павлу она преподнесла изображение Донской иконы Божией Матери, а Баязиту хазрату Раупову – вышитую надпись на арабском языке, символизирующую бесконечность.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Глава страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения памяти о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. На церемонии вручения государственных наград 9 декабря 2025 года президент отметил, что долг общества – чтить героев и сохранять их идеалы для будущих поколений.