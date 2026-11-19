Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Татарстан вошел в число регионов – лидеров президентской программы капремонта и строительства объектов образования. Финансирование программы обеспечила «Единая Россия», средства на эти цели были заложены в бюджете, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Помимо Татарстана, в число лидирующих по данному показателю регионов вошли Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Чечня, Московская, Рязанская, Сахалинская, Тверская и Челябинская области, Севастополь. Их перечислил председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» – министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования.

Капитальный ремонт и строительство объектов образования входят в перечень приоритетных задач, которые Президент РФ Владимир Путин поставил перед «Единой Россией», напомнил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. «По поручению председателя партии Дмитрия Медведева при рассмотрении проекта федерального бюджета мы обеспечили финансирование данных статей расходов на ближайшие три года. У партии это стояло на контроле», – добавил он.

По оценке Якушева, начиная с 2022 года в целом по стране выполнен капремонт почти 7,3 тыс. школьных зданий, в том числе 152 – в 2026 году. Более 60% объектов, отремонтированных с участием федерального софинансирования, расположены в сельской местности и в малых городах.

При поддержке «Единой России» с 2019 года в эксплуатацию введено более 1700 школ (причем в 2026 году – 15), они рассчитаны на 1,1 млн мест. За этот же период введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов общей вместимостью около 250 тыс. мест.

От Татарстана в режиме видео-конференц-связи участие в мероприятии приняли представители Минобрнауки РТ и Минстроя РТ, партпроекта «Новая школа» и партии «Единая Россия».

В предстоящем, 2027 году в Татарстане в рамках государственных программ обновят 36 школ, 66 школьных пищеблоков и 16 детских садов, рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ и заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В этом году в регионе в рамках национального проекта «Семья» продолжается строительство детсадов в деревне Куюки Пестречинского района и поселке Октябрьский Зеленодольского района. Оба объекта будут сданы в будущем году.

Кроме того, в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» в Татарстане только за текущий год проведен ремонт в 36 общеобразовательных организациях. Помимо этого, в 2026-м также по госпрограмме РФ отремонтированы шесть детсадов в Азнакаевском, Бугульминском, Высокогорском, Нижнекамском районах и в Набережных Челнах, добавила Закирова.

Замминистра также констатировала, что республика систематически направляет средства регионального бюджета на эти цели. Так, в 2026-м Татарстан в рамках республиканской программы профинансировал капитальный ремонт 33 зданий объектов образования – школ, детсадов и детских домов. «Также в рамках реализации республиканских программ осуществлен ремонт семи учебных зданий (в том числе одного объекта Минлесхоз РТ) и восьми зданий общежитий профессиональных образовательных организаций республики», – уточнила она.

Параллельно продолжается работа по созданию новых мест в образовательных организациях. В этом году в Татарстане построено шесть объектов общего образования, а это почти 3 тыс. дополнительных мест, заработал новый детсад в Елабуге, было завершено строительство школы на 1501 место в казанском ЖК «Станция Юбилейная», подытожила председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ.

О патриотических акциях и проектах «Единой России» на заседании штаба рассказала координатор партпроекта «Новая школа» – первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Алена Аршинова. По ее оценке, на текущий момент в регионах открыты 33 тыс. «парт героя», в акции приняли участие 18 тыс. школ, колледжей и университетов. На стенах внутри и снаружи зданий размещены 2100 муралов.

В Татарстане за последние два года силами «Молодой гвардии Единой России» и активистов партии открыто 19 «парт героя». Работа в этом направлении продолжается, заверили по этому поводу в пресс-службе.

О ходе программы капремонта и реализации Народной программы «Единой России» отчитались представители регионов. С докладами выступили губернатор Тверской области Виталий Королев, губернатор Рязанской области и секретарь реготделения «Единой России» Павел Малков, первый замгубернатора – Председатель Правительства Кемеровской области Андрей Панов, замгубернатора Курской области Оксана Крутько, глава Северной Осетии – Алании и секретарь реготделения партии Сергей Меняйло.

Вместе с тем вице-спикер Государственной Думы Владимир Васильев призвал руководителей использовать неформальные и эффективные механизмы для решения возникающих трудностей и подходить к выполнению задач как к народной стройке. «Родители помогают всем вам, педагоги, мы там работаем. Это работает, превосходя самые смелые ожидания, а главное – создает атмосферу, когда нет разделения на начальников, которые отвечают за что-то отдельно, и людей, которые спрашивают с них», – выразил уверенность он.