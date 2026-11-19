Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Социально-патриотическая акция «Будь добрым! Татарстан» стартовала сегодня в республике. Она приурочена к 20-летию добровольческого сообщества в регионе, которое отмечается в 2026 году, и Дню добровольца (волонтера), который празднуется в России 5 декабря, сообщают организаторы мероприятия.

Цель акции – показать, что добровольчество и волонтерство начинаются с малых дел, а каждый такой поступок становится вкладом в общую доброту и культуру взаимопомощи в обществе.

Принять участие в мероприятии можно по четырем направлениям*

«Герой дня» – предлагается фиксировать одно доброе дело в день, так формируется привычка к ежедневной доброте (помочь бабушке донести сумку, купить корм для приютских собак – любой из этих поступков может сделать человека чьим-то героем);

помощь участникам специальной военной операции – сбор и отправка посылок, писем и открыток поддержки бойцам, плетение маскировочных сетей, участие в профильных добровольческих инициативах;

помощь ветеранам, пожилым и нуждающимся – сбор одежды, покупка и доставка продуктов питания, адресная помощь ветеранам, одиноким пожилым людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

«Я – волонтер» (специальная рубрика, посвященная 20-летию добровольческого сообщества в РТ) – живые рассказы волонтеров о первом опыте, трудностях, победах и объединяющей их силе.

Все истории и добрые поступки участников акции размещаются в социальных сетях под единым хештегом #БудьДобрымТатарстан. Лучшие истории будут опубликованы в средствах массовой информации. По итогам акции сформируется «карта добрых дел» региона.

«Мне хочется пожелать ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий долгих лет жизни, как можно больше преподать нам уроков, рассказав о событиях и людях, о правде, о доброте. Татарстан – регион добрых дел. Что такое доброе дело? Это ежедневный поступок, ежедневное поведение, когда ты уделяешь внимание тем, кто нуждается в помощи», – заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уверена, что мы увидим инициативы татарстанцев в Добро.Центрах, созданных в Республике, в рамках летнего и зимнего фестиваля добрососедства „Курше“. Призываю всех жителей в своих социальных сетях рассказывать о добрых делах, которые они совершают в течение каждого дня. Вперед навстречу добру. Будь добрым, Татарстан!» – добавила она.

О доброте, которая передается из поколения в поколение, сегодня говорили и в Москве. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина, увидев в социальных сетях видео, в котором Арслан Сибгатуллин из Татарстана исполняет песню «Священная война», решила передать ему несколько своих наград и медалей.

Мария Михайловна Рохлина родилась 28 сентября 1924 года в Запорожской области. В 1941-м окончила школу и поступила в Харьковский авиационный институт на инженерный факультет, но после начала войны ушла на фронт. Воевала санинструктором, прошла Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Германию и Чехословакию. Победу встретила в Праге. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими памятными знаками.