Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 20 ноября, в Татарстане ожидается влажная и при этом аномально теплая для конца осени погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет затянуто облаками. Повсеместные в темное время суток дожди днем продолжат идти лишь местами (впрочем, включая Казань) и ослабнут до небольших. Возможный ночью кое-где мокрый снег и вовсе прекратится.

Юго-восточный и южный ветер силой от 7 до 12 м/с порой будет усиливаться порывами до 16 м/с (в столице РТ – до 15 м/с). Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким. Утром местами на дорогах возможно образование гололедицы.

После ночных -1, +2 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до +1, +5 градусов (в Казани – до +3, +5 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая и дождливая погода сохранится в республике до конца ноября. До этого синоптики рассказали, что последний месяц осени на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.