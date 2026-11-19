Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию своего российского коллеги Владимира Путина на украинские удары по Крымскому мосту. Об этом по итогам разговора с политиком рассказал в социальной сети X (прежде Twitter) корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес.

«Трамп рассказал, что общался с Владимиром Путиным и что тот крайне недоволен <...> [Владимиром] Зеленским из-за атаки на мост. Трамп отметил, что такая реакция Путина вполне понятна», – изложил точку зрения американского лидера журналист.

В последние дни украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась сегодня ночью, ее целью была железнодорожная часть моста.

Выступая перед журналистами, Владимир Путин пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, назвал его гражданским объектом и проинформировал о восстановлении железнодорожной части сооружения. Кроме того, Президент РФ заверил, что снабжение Крымского полуострова необходимыми грузами будет организовано.