В столице Татарстана создана автономная некоммерческая организация, занимающаяся популяризацией наследия российских немцев. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала ее создательница – активистка Марта Галицкая (Зименс).

По словам общественницы, культурно-просветительский центр «Российские Немцы» был открыт летом этого года. «Мы работаем с молодежью, популяризируем наследие российских немцев. Почти ежедневно у нас в группе во „ВКонтакте“ выходят разные статьи о выдающихся немцах Казани», – описала она специфику работы организации.

Кроме того, центр занимается популяризацией немецкого языка, при нем организован клуб общения на немецком языке. «Хотим, чтобы на немецком говорили, а не только знали несколько слов», – подчеркнула Галицкая.

По ее словам, за прошедшие с открытия центра несколько месяцев его посетили три делегата из Германии. Следующий гость должен прибыть в ближайшие дни, его визит намечен на 21–24 ноября.

«Немцы, которые к нам приезжают, – это немцы абсолютно дружелюбно настроенные к России, понимающие всю ситуацию, наши друзья – только такие люди. И они, прибыв на родину, в Германию, рассказывают, какая настоящая Россия и какие здесь люди, какие реалии», – заверила активистка.

Галицкая добавила, что о деятельности центра в Германии узнают благодаря активности организации в социальных сетях и сарафанному радио. Определенную роль играют и сохранившиеся у нее со времен учебы в ФРГ контакты, уточнила она.

Марта Галицкая (Зименс) по немецкой линии является потомком представителей протестантской этноконфессиональной группы меннонитов, перебравшихся в Российскую империю, на территорию нынешней Украины, по призыву императрицы Екатерины II в конце XVIII века. По образованию – преподаватель немецкого языка. С юности активная участница деятельности Немецкого дома Республики Татарстан.