В столице России 19 ноября состоится церемония награждения лауреатов и победителей V Международной медиапремии «Честный взгляд». Об этом сообщают организаторы проекта.

Одна из главных целей проекта – поддержать тех представителей медиасферы, которые и в нынешние времена транслирует объективный образ России, освещая различные направления сотрудничества и укрепляя диалог между народами.

Премия для зарубежных журналистов, авторов и блогеров проводится Россотрудничеством начиная с 2022 года в рамках реализации государственных инициатив в сфере содействия международному развитию. При этом за пять лет география премии стала второе более обширной.

На этот раз в Москву приедет около 100 номинантов, а всего на премию было подано более 800 заявок от представителей 85 стран. Среди победителей разных лет есть журналисты и блогеры из государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Призовой фонд премии в 2026 году составляет 7 млн рублей. Предусмотрены шесть номинаций:

«Культура и традиции: взгляд из-за рубежа»;

«Лучший материал об экономическом и социальном партнерстве»;

«Профессиональный взгляд: жанровая журналистика»;

«Digital-признание: лучший проект о России в социальных сетях»;

«Новый голос: лучший материал молодого журналиста»;

Гран-при «За вклад в объективное освещение России».

Победителей в каждой номинации определит профессиональное жюри, в состав которого включены журналисты, руководители ведущих медиагрупп и информационных агентств. В экспертный совет премии входит Ляйсан Абдуллина – член Союза журналистов РФ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политеха.

Помимо прочего, в рамках премии для начинающих представителей СМИ, прошедших отбор в номинации «Новый голос: лучший материал молодого журналиста», будет работать медиашкола. Церемония награждения начнется в 18 часов, место проведения – отель «Балчуг Кемпински» (Москва, ул. Балчуг, д. 1).