Летом 2025 года жительница Елабуги купила мопед своему сыну. При этом, она знала, что навыков вождения у него нет, а из-за серьезного заболевания подростку нельзя управлять транспортными средствами.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, в мае 2026 года парень поехал во встречную сторону на улице с односторонним движением. Когда его заметили полицейские и потребовали остановиться, парень попытался уехать, однако повредил колесо мопеда и был задержан.

В дальнейшем на мать подростка возбудили уголовное дело о вовлечении ребенка в опасные для его жизни действия. Ее признали виновной и оштрафовали.

«Каждый родитель обязан понимать, что управление несовершеннолетним мотоциклом, скутером или квадроциклом представляет собой не развлечение, а серьезное занятие, требующее специальной подготовки, постоянного контроля и непрерывного внимания к правилам безопасности», – напоминают в СК.