В Москве состоялась Генеральная ассамблея международного движения «За свободу наций!», учрежденного партией «Единая Россия». В мероприятии приняли участие представители более 70 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, а также представители ООН и Африканского союза. Участники определили основные направления дальнейшей международной работы, сообщает пресс-служба «Единой России».

На Генассамблее обсудили противодействие неоколониализму, развитие сотрудничества между странами Глобального Юга, укрепление политического и экономического суверенитета, а также борьбу с односторонними санкциями.

Приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия поддерживает стремление государств к укреплению независимости и выступает против любых форм неоколониализма, включая силовое и санкционное давление.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что за два года существования движение смогло закрепить тему борьбы с неоколониализмом в международной повестке. Соответствующие вопросы вошли в программные документы БРИКС, ШОС и двусторонние соглашения.

«Речь идет, прежде всего, о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям, соблюдении принципа неделимой безопасности. Наше движение привлекло к работе экспертов ООН – Четвертого комитета Генассамблеи и Спецкомитета по деколонизации. Это позволяет приблизиться к решению задач, которые ставит перед собой ООН на антинеоколониальном направлении», – отметил он.

Среди приоритетных задач Медведев назвал противодействие электоральному неоколониализму, разработку единых правовых определений колониализма и неоколониализма, а также создание механизмов защиты от односторонних ограничительных мер.

«Наша задача – наладить собственный, объективный процесс наблюдения за волеизъявлением граждан. Исключить любое давление на избирателей и незаконные требования», – заявил председатель партии.

Кроме того, участники движения намерены разработать международный «блокирующий статут», который позволит противодействовать санкциям третьих стран, в том числе вторичным. По словам Медведева, это поможет фиксировать нарушения и ущерб от ограничительных мер на площадках ООН и в других международных форматах.

Отдельное внимание уделили историческому наследию колониализма. Движение планирует запустить мониторинг попыток фальсификации истории и направлять соответствующие доклады в ООН. Также предложено создать виртуальную выставку о преступлениях колониальных режимов и цифровой музей памяти жертв колониализма.

Еще одним направлением станет регулирование искусственного интеллекта. Медведев предложил разработать добровольные правила его использования с перспективой включения в международные конвенции и национальные законодательства.

«Неоколониалисты в лице американских технологических гигантов питают устойчивый интерес к распространению технологий искусственного интеллекта – это их новый инструмент доминирования над народами стран Глобального Юга и Востока», – пояснил он.

Медведев также назвал важным результатом работы движения провозглашение 14 декабря Международным днем против колониализма и принятие резолюции Генассамблеи ООН об искоренении колониализма во всех его формах.

«Ее главная сила – в безусловной поддержке наших идей в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Во всех странах Мирового большинства мы наблюдаем запрос на построение справедливого миропорядка. Наш общий долг – сделать все возможное, чтобы такой запрос был удовлетворен», – заключил председатель «Единой России».

По итогам Генассамблеи участники приняли итоговое заявление. Также состоялись двусторонние встречи руководства партии с зарубежными партнерами и подписание межпартийных соглашений о сотрудничестве.

Председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов считает, что движение объединяет страны вокруг идеи самостоятельного выбора пути развития.

«У движения “За свободу наций!” есть понятная объединяющая идея: каждый народ вправе сам определять свое будущее. Выбирать партнеров, развивать технологический суверенитет, сохранять культуру и историческую память. Именно такой подход последовательно отстаивает Россия», – прокомментировал он.

По мнению парламентария, современные формы колониализма проявляются в финансовой зависимости, технологических ограничениях, санкционном давлении и искажении исторической правды. Он подчеркнул, что участие представителей более 70 государств в Генассамблее свидетельствует о широком запросе на равноправное международное сотрудничество.

«Считаю особенно важным, что “Единая Россия” предлагает конкретные направления работы: разработку механизмов защиты от односторонних санкций, укрепление прямых связей между странами, противодействие фальсификации истории. Здесь появляется предмет для постоянного сотрудничества политических партий, парламентов, экспертного сообщества», – отметил Морозов.

Он также обратил внимание на роль парламентариев в развитии международного диалога и выработке правовых решений.

«Убежден, сила этого движения будет определяться практическими результатами. Совместными проектами, устойчивыми связями, способностью государств защитить свой самостоятельный выбор. Именно так равноправие становится реальным принципом многополярного мира», – заключил депутат.

Напомним, «Единая Россия» учредила всемирное движение «За свободу наций!» в феврале 2024 года при поддержке Президента России Владимира Путина. Его цель – объединение стран Мирового большинства для формирования многополярного миропорядка на принципах равенства, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.