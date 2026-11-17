В Нурлате более 300 учеников 6–11 классов приняли участие в просветительских лекциях и научно-популярных викторинах Российского общества «Знание». Школьники обсудили историческую память, подвиги защитников Отечества, будущее России и цифровую безопасность, сообщили в пресс-службе общества «Знание».

Занятия провела советник директора по воспитанию Нурлатской гимназии имени Героя Советского Союза М. Е. Сергеева Наталья Абрамова, выступающая в качестве лектора общества «Знание».

На встречах «Образ будущего России» ученики рассуждали о перспективах развития страны, востребованных профессиях и технологиях, а также предлагали собственные инициативы для развития родного города и района.

Отдельный цикл лекций был посвящен подвигам защитников Отечества разных эпох. Школьникам рассказали о героях Великой Отечественной войны и современных примерах мужества, в том числе о земляках, удостоенных высоких государственных наград.

На занятии «Уроки Нюрнберга. Концлагеря» участники посмотрели документальный фильм и обсудили правовые и моральные итоги Нюрнбергского процесса.

Кроме того, школьники изучили основы цифровой безопасности. Им рассказали, как распознавать попытки вербовки и не попадаться на предложения быстрого заработка. Полученные знания закрепили на практических примерах и викторинах.

Мероприятия Российского общества «Знание» проходят при поддержке Кабинета Министров Татарстана и Министерства образования и науки республики, в том числе в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.