Татарстанский предприниматель получил срок за неуплату 174 млн рублей по налогам.

Как рассказали в прокуратуре РТ, установлено, что с октября 2018-го по март 2021 года руководитель одной из фирм включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Кроме того, он подделывал документы о сделках с контрагентами, существование которых не подтверждается. Таким образом он избежал уплаты налогов на сумму 174 млн рублей и вывел с расчетного счета фирмы 92 млн рублей. Во время судебного разбирательства свою вину он не признал.

Предпринимателя приговорили к 2,5 годам условного срока, лишили на 2 года права быть руководителем и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Кроме того, с него взыскали всю сумму неуплаченных налогов.