Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова поздравила жителей республики со Всемирным днем ребенка.

«Дети – самое ценное достояние семьи, общества и государства. Каждый ребенок имеет право на любовь, заботу, безопасность, образование, здоровье и возможность раскрыть свои таланты», – сказала она.

В Татарстане особое внимание уделяется защите детства, поддержке семей и созданию условий для развития детей. В Год воинской и трудовой доблести важно также передавать подрастающему поколению ценности земляков – любовь к Родине, трудолюбие, милосердие и верность долгу.

«Желаем вам крепкого здоровья, счастливого детства, верных друзей, ярких открытий и уверенности в своих силах. Пусть рядом всегда будут любящие родители, наставники и люди, готовые поддержать», – добавила Захарова.

Отдельную благодарность она выразила педагогам, воспитателям, врачам, тренерам, работникам культуры и всем, кто ежедневно заботится о подрастающем поколении.

«Уважаемые родители! Ваше внимание, тепло и терпение закладывают основу счастья ребёнка на всю жизнь. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание и доверие, а дети чувствуют, что их любят просто потому, что они есть», – отметила она.

В завершение Светлана Захарова пожелала детям теплого и доброго детства.