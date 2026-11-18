В ходе месячника по мониторингу качества топлива в Татарстане нарушения выявили на 10 АЗС – вдвое больше, чем годом ранее. Что стало причиной нарушений – в материале «Татар-информа».





В Татарстане используют три вида дизельного топлива: летнее, рассчитанное на температуру до –5 градусов, всесезонное – до –15 градусов и зимнее – до –32 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более 1,5 тыс. проверок за год

В ходе месячника по мониторингу качества топлива, стартовавшего 26 октября, некачественный дизель выявили на 10 заправках Татарстана. Об этом сегодня во время пресс-тура рассказал начальник отдела Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров.

Это вдвое больше случаев, чем за время проведения такой же акции в прошлом году. При этом нарушения из года в год выявляют именно в качестве дизельного топлива, а не бензина.

Начальник отдела Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров отметил, что топливо проверяют дважды в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как подчеркнул Гумеров, качество топлива в Татарстане проверяют круглый год. Ежегодно специалисты отбирают более 1,5 тыс. проб на различных АЗС, большинство из которых проверяют дважды в год.

Всего в республике насчитывается около 900 заправок. При этом некачественное дизельное топливо выявляют на 1–1,5% АЗС.

Топливо опечатывают и отправляют в специальную, аккредитованную лабораторию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Топливо опечатывают и отправляют в лаборатории

Сама проверка проходит по следующему сценарию:

Специалист приезжает на заправку, где набирает небольшую канистру топлива со случайной колонки.

Топливо опечатывают и отправляют в специальную, аккредитованную лабораторию, где проверяют фракционный состав, вязкость, плотность, предельную температуру фильтруемости и прочее.

В лаборатории проверяют фракционный состав, вязкость, плотность, предельную температуру фильтруемости и прочее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если топливо оказалось некачественным, то АЗС грозит штраф, а при регулярных нарушениях их работу могут приостановить.

В прошлом году большинство нарушений было связано с переходом с одного вида дизельного топлива на другой из-за изменения погодных условий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чаще всего проблемы у малых АЗС

Чаще всего нарушения связаны с небрежностью при транспортировке топлива и недостаточным техническим оснащением некоторых АЗС. Так, в этом году большинство нарушений возникло из-за смешения дизельного топлива с остатками бензина, который ранее перевозили в тех же бензовозах.

Даже небольшая примесь бензина влияет на температуру вспышки дизельного топлива, из-за чего оно перестает соответствовать установленным требованиям. Кроме того, бензин ухудшает смазывающие свойства дизеля, что может привести к ускоренному износу топливного насоса и форсунок автомобиля, а в некоторых случаях – к дорогостоящему ремонту.

В прошлом году большинство нарушений было связано с переходом с одного вида дизельного топлива на другой из-за изменения погодных условий. Вероятно, в этом году подобных проблем пока удалось избежать благодаря относительно теплой погоде: АЗС еще не начали переходить на другие виды дизеля.

В Татарстане используют три вида дизельного топлива: летнее, рассчитанное на температуру до –5 градусов, всесезонное – до –15 градусов и зимнее – до –32 градусов. При этом на АЗС, как правило, предусмотрен один резервуар для дизеля. Из-за этого при переходе с одного вида топлива на другой они могут смешиваться, что приводит к несоответствию установленным требованиям.

Как правило, такие нарушения выявляют на заправках небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Нередко на сеть из пяти-шести АЗС у них приходится всего один-два бензовоза, а собственных лабораторий для проверки качества топлива нет.